Pensionistin finanziert Luxus-Seniorenresidenz mit TikTok-Videos

Eine US-amerikanische Pensionistin erobert als virale Social-Media-Sensation das Internet und begeistert Millionen Menschen weltweit. Mit ihren humorvollen Kurzvideos finanziert sie mittlerweile ihren gesamten Aufenthalt in einer exklusiven Pflegeeinrichtung komplett aus eigener Kraft.

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Wer glaubt, dass im fortgeschrittenen Lebensabend zwingend absolute Ruhe und Stillstand einkehren müssen, wird von Lillian Droniak eines Besseren belehrt. Die charismatische Dame aus Shelton im US-Bundesstaat Connecticut gilt als das genaue Gegenteil einer klassischen Ruheständlerin. Statt die Tage ruhig verstreichen zu lassen, unterhält sie eine riesige globale Community auf der Plattform TikTok, wo sie mittlerweile stolze 15 Millionen Follower um sich schart.

Ihre Videos erreichen regelmäßig Klickzahlen im zweistelligen Millionenbereich. Das Erfolgsgeheimnis liegt in ihrer ungefilterten und lebensfrohen Art, mit der sie das Älterwerden porträtiert. Die Pensionistin sitzt dabei meistens entspannt in ihrem Rollstuhl, berichtet aus ihrem turbulenten Alltag, gibt freche Dating-Tipps und nimmt Männer humorvoll auf die Schaufel. Unterstützt wird sie hinter der Kamera von ihrem Enkel, der gelegentlich beim Hochladen und beim Schnitt der Video-Dateien hilft – die kreativen Ideen und Gags stammen jedoch ausnahmslos von der Urgroßmutter selbst.

Enorme Summen für Pflegeplatz und Studienfonds

Der gewaltige Erfolg im Netz ist für die Amerikanerin längst zu einem handfesten Geschäftsmodell geworden. Die hohen Einnahmen aus ihren Internet-Auftritten decken die immensen Kosten für ihr Pflegeheim problemlos ab. Die Einrichtung in Connecticut verlangt für den gehobenen Standard stolze Summen, die für reguläre Pensionisten kaum stemmbar wären.

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Die wichtigsten Fakten zu den Finanzen und Aktivitäten im Überblick:

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In einem Gespräch mit dem Sender BBC brachte sie ihren späten Durchbruch treffend auf den Punkt: "Ich wusste immer, ich habe das Zeug zum Ruhm. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es erst so spät passiert."

Kosmetik-Riesen buchen die humorvolle Urgroßmutter

Längst hat auch die internationale Werbewirtschaft das enorme Potenzial der Netz-Oma erkannt. Globale Konzerne reißen sich förmlich darum, Produkte über ihre reichweitenstarken Accounts platzieren zu dürfen. Erst kürzlich stand sie für den weltweit größten Kosmetikhersteller vor der Kamera. In dem viralen Werbespot sprach sie mit gewohntem Augenzwinkern über ein Treffen mit einem deutlich jüngeren Mann und bewarb ganz nebenbei eine Anti-Falten-Creme.

Dass sie ihr Leben selbst finanziert, verschafft ihr im Seniorenheim eine enorme Unabhängigkeit. Vorschriften über ihren Alltag lässt sie sich von niemandem diktieren. Ihre zentrale Lebensbotschaft fasst sie prägnant zusammen: Alt werden sei nun einmal unvermeidlich – sich dabei zu langweilen, sei jedoch eine ganz bewusste Entscheidung.