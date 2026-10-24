So spektakulär wird der "Jägermond" am Montag

In der Nacht auf Montag 26. Oktober 2026 lohnt sich der Blick nach oben ganz besonders.

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Der traditionelle "Jägermond" erreicht um exakt 05:12 Uhr morgens seine absolute Höchstform und erstrahlt so hell wie selten. Das ist auf der App "Star Walk" zu lesen.

Feuerwerk der Farben zu sehen

Am besten beobachtest du den Mond schon beim Aufgang am Sonntag- oder Montagabend. Wenn er knapp über dem Horizont steht, wirkt er durch einen Trick unseres Gehirns gigantisch groß – und funkelt durch die Atmosphäre in Orange und Gold.

Warum "Jägermond"?

Woher kommt der Name? Früher war dieser Vollmond das Startsignal für die Jagd. Da die Felder im Oktober abgeerntet und kahl waren, trieb das grelle Licht das Wild direkt vor die Gewehre der Jäger.

Highlight für Astronomiefans

Astronomisch wandert der Mond kurz vor der Vollmondphase in das Sternbild Widder, in der Nähe der Sterne Sheratan und Hamal.

Eine weitere Besonderheit wartet am selben Abend: Zusammen mit dem Ringplaneten Saturn und dem Stern Algenib bildet die fast volle Mondscheibe ein markantes Dreieck am Nachthimmel.

Und für die Astrologiefans: Der Vollmond im Widder am 26. Oktober 2026 bringt eine enorme Menge an emotionaler Energie mit sich. Da die Sonne in der tiefgründigen Skorpion-Saison steht und der Mond im impulsiven Widder leuchtet, prallen hier Wasser (Gefühle) und Feuer (Tatendrang) direkt aufeinander.