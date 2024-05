Mugello: Bagnaia will mit "Heimsieg" Rückstand auf Martin verringern

Die Rennfahrer der MotoGP machen an diesem Wochenende in Mugello (Italien) Halt. Am Sonntag (14Uhr, ServusTV) will Francesco Bagnaia sich einen Sieg in seinem "Wohnzimmer" klären.

Mit dem spannenden Rennwochenende in Barcelona ging das heiße Duell um den Weltmeistertitel zwischen Tabellenführer Jorge Martin (Pramac), Titelverteidiger Francesco Bagnaia (Ducati) und achtfach Weltmeister Marc Marquez (Gresini) in die nächste Runde. Obwohl neun von zwölf Podestplätzen an Spanier gingen, raste mit Bagnaia letztendlich ein Italiener zum Sieg. Den siebten und nächsten Stopp der MotoGP-Weltmeisterschaft im toskanischen Mugello, will der 27-Jährige am Sonntag (14 Uhr, ServusTV) nutzen um sich der Tabellenspitze zu nähern. Bagnaia Favorit in Mugello "Pecco" gilt beim Gran Premio d'Italia Brembo in seiner Heimat Italien als absoluter Favorit. Bereits 2022 und 2023 holte sich der Zweifach-Weltmeister den Sieg in Mugello. Ziel ist es nicht nur mit einem weiteren Triumph das Triple zu vervollständigen, sondern auch den 39-Punkte-Rückstand auf Martin zu verringern. Im Training am Freitagnachmittag ließ Bagnaia die Konkurrenz bereits hinter sich. Für den Ducati-Fahrer wäre es der vierte Erfolg der Saison, für Tabellenführer Martin der dritte. Ein Sieg von Marquez ließ bislang auf sich warten.