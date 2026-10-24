bei Berlin-Besuch
Nvidia-Boss lässt Mega-Trinkgeld für Döner springen
Nvidia-Chef Jensen Huang (63) besuchte die Kult-Bude "Rüyam Gemüse Kebab"mitten in Berlin.
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Mega-Trinkgeld für die Kebab-Crew
Für das Team hinterm Tresen wurde der Besuch zum absoluten Jackpot: Huang war so begeistert, dass er ein Trinkgeld von satten 100 Euro auf den Tresen blätterte. Der Tech-Guru verewigte sich sogar mit einer handschriftlichen Botschaft direkt an der Wand des Berliner Kult-Imbisses.
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Der Laden teilte den Hammer-Besuch sogleich stolz auf Instagram und postete: "Some days are just different" (Manche Tage sind einfach anders).
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