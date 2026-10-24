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bei Berlin-Besuch

Nvidia-Boss lässt Mega-Trinkgeld für Döner springen

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Fünf Personen posieren lachend vor Döner-Spießen in einem Imbiss in Berlin.
© Rüyam
Tech-Milliardär Jensen Huang, Chef des weltberühmten Chip-Riesen Nvidia, hat bei seinem Berlin-Trip für eine echte Gastro-Sensation gesorgt.
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Nvidia-Chef Jensen Huang (63) besuchte die Kult-Bude "Rüyam Gemüse Kebab"mitten in Berlin.

Mega-Trinkgeld für die Kebab-Crew

Für das Team hinterm Tresen wurde der Besuch zum absoluten Jackpot: Huang war so begeistert, dass er ein Trinkgeld von satten 100 Euro auf den Tresen blätterte. Der Tech-Guru verewigte sich sogar mit einer handschriftlichen Botschaft direkt an der Wand des Berliner Kult-Imbisses.

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