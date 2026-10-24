Evakuierungen
Iran nimmt jetzt US-Botschafter ins Visier
Tödliche Anschlagspläne gegen US-Personal am persischen Golf. Wie das US-Portal "Axios" berichtet, sind diese schon weit fortgeschritten.
Attentäter bereits in den Startlöchern
Die USA ziehen jetzt die Reißleine und bringen ihr Personal in Sicherheit. Am Freitag ordnete das US-Außenministerium dem Bericht zufolge eine Reduzierung von US-Personal in den Botschaften in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Libanon, in Katar und in Jordanien an.
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Auch der US-TV-Sender CNN berichtete, dass die USA sich darum bemühten, einige Diplomaten und Familienangehörige kurzfristig aus Dienststellen in diesen Ländern abzuziehen. Das Ministerium bestätigte auf dpa-Anfrage vorübergehende Änderungen der Personalstärke in diesen Ländern.
"Axios" verweist auf ein Nachrichtendienst-Memo von Freitag, das an US-Außenminister Marco Rubio geschickt worden sein soll.
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