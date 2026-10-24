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Nordkorea-Diktator

Kim Jong Un überraschend in China eingetroffen

Ein Mann im Anzug hält eine Rede an einem Rednerpult vor einer nordkoreanischen Flagge.
© APA/AFP/KCNA VIA KNS/STR
Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist nach südkoreanischen Angaben überraschend in der chinesischen Grenzstadt Dandong eingetroffen.
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Kim soll über eine vor wenigen Wochen eingeweihte Grenzbrücke eingereist sein, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur unter Berufung auf eine anonyme Regierungsquelle in Seoul. Chinesische oder nordkoreanische Behörden haben den Besuch zunächst nicht bestätigt.

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Kims China-Reise fällt auf den Jahrestag des chinesischen Eintritts in den Koreakrieg, der in China "Krieg zum Widerstand gegen die USA und zur Hilfe für Korea" genannt wird. Ob Kim an den Gedenkfeierlichkeiten teilnimmt, ist bisher nicht bestätigt. Im Koreakrieg (1950-53) kämpften chinesische Truppen an der Seite Nordkoreas gegen Südkorea und die von den USA geführten UNO-Truppen.

Bereits am Vortag hatten sich Hinweise auf einen bevorstehenden Besuch hochrangiger nordkoreanischer Vertreter in Dandong verdichtet. Berichten zufolge wurden die Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt an der Grenze zu Nordkorea verstärkt.

China ist der wichtigste Handelspartner des wegen seines Atomwaffenprogramms mit UNO-Sanktionen belegten Landes. Zuletzt hatten die zwei Staaten ihre Partnerschaft weiter vorangetrieben. Im Juni war der chinesische Präsident Xi Jinping zu einem Staatsbesuch nach Nordkorea gereist. Mitte Oktober wurde zudem eine rund drei Kilometer lange, vierspurige Straßenbrücke über den Grenzfluss Yalu eröffnet, die das chinesische Dandong mit der nordkoreanischen Stadt Sinuiju verbindet und den Handel zwischen beiden Ländern erleichtern soll.

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