Tornado vor Poreč wirbelte bis zum Strand

Augenzeugen waren am Samstagmittag überrascht, als sich über der kroatischen Adria beim Urlaubsort Poreč plötzlich ein wahres Monster zusammenbraute.

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Direkt vor der beliebten Ferienstadt Poreč in Istrien wirbelte sein riesiger Tornado (Wasserhose) das Meer auf. Das Wetter-Phänomen wuchs in heran und raste bedrohlich nah auf die Küste zu.

Kroatien gibt gelbe Warnstufe für Küste aus

Das staatliche Wetterinstitut hat aktuell die gelbe Wetterwarnung für fast die gesamte kroatische Adriaküste ausgerufen. Die Behörden warnen vor schweren Gewittern, Hagel und plötzlichen Sturzfluten, die Straßen in reißende Bäche verwandeln könnten.

Tornado Kroatien © Istramet

Bora erreicht jetzt Höhepunkt

Genau wie vorhergesagt, dreht der Wind am späten Nachmittag und Abend auf Nordost (Bora). Die stürmischen Böen von 65 bis 75 km/h an der Westküste Istriens und bis zu 100 km/h im Velebit-Kanal erreichen jetzt ihren Höhepunkt.