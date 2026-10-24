oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Schwere Unwetter

Tornado vor Poreč wirbelte bis zum Strand

O
von
Ein Tornado zieht über das Meer vor der Küste Kroatiens unter dunklen Wolken.
© Istramet
Augenzeugen waren am Samstagmittag überrascht, als sich über der kroatischen Adria beim Urlaubsort Poreč plötzlich ein wahres Monster zusammenbraute.
OE24 auf Google bevorzugen

Direkt vor der beliebten Ferienstadt Poreč in Istrien wirbelte sein riesiger Tornado (Wasserhose) das Meer auf. Das Wetter-Phänomen wuchs in heran und raste bedrohlich nah auf die Küste zu.

Kroatien gibt gelbe Warnstufe für Küste aus

Das staatliche Wetterinstitut hat aktuell die gelbe Wetterwarnung für fast die gesamte kroatische Adriaküste ausgerufen. Die Behörden warnen vor schweren Gewittern, Hagel und plötzlichen Sturzfluten, die Straßen in reißende Bäche verwandeln könnten.

Ein Tornado zieht über eine Küstenlandschaft in Kroatien hinweg.
Tornado Kroatien © Istramet

Auch interessant

Nvidia-Boss lässt Mega-Trinkgeld für Döner springen

Flugverbot: Witzbold bläst Schwimmweste im Flieger auf

Iran nimmt jetzt US-Botschafter ins Visier

Bora erreicht jetzt Höhepunkt

Genau wie vorhergesagt, dreht der Wind am späten Nachmittag und Abend auf Nordost (Bora). Die stürmischen Böen von 65 bis 75 km/h an der Westküste Istriens und bis zu 100 km/h im Velebit-Kanal erreichen jetzt ihren Höhepunkt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Flugverbot: Witzbold bläst Schwimmweste im Flieger auf

SO bereitet sich Israel auf massive Sanktionen vor

Plötzlich Millionär: Unglaublicher Schatz auf Dachboden entdeckt

Nvidia-Boss lässt Mega-Trinkgeld für Döner springen

Kim Jong Un überraschend in China eingetroffen

Iran nimmt jetzt US-Botschafter ins Visier

Tornado vor Poreč wirbelte bis zum Strand

Frankreich: Heute droht neue Krawall-Nacht

Ein Jahr später: Kroatien-Tourist soll 3.000 Euro zahlen

Protest-Chaos: Waffen-Funde, 135 Festnahmen, Élysée-Palast gesichert