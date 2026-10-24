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Selenskyj schlägt Alarm: „Wir warten immer noch!"

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Ein Mann mit Bart spricht auf einer Pressekonferenz vor Mikrofonen.
© IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Kritische Tage in Kiew: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert von den USA und Europa immer lauter die versprochenen Waffen-Lieferungen ein.
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Ohne die dringend benötigten Flugabwehr-Raketen ist das Land den russischen Angriffen schutzlos ausgeliefert.

Starlink und Starlink wieder in Höchstform

Obwohl die politischen Entscheidungen längst durch sind, fehlen an der Front vor allem dringend benötigte Flugabwehrraketen für die Patriot-Systeme. Selenskyjs klare Ansage in einer Videobotschaft: "Es gibt Lieferpakete, auf die wir noch immer warten!"

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Einen Erfolg kann die Ukraine aber verbuchen: "Starlink und Starshield funktionieren wieder mit der Geschwindigkeit, die vor all diesen Einschränkungen herrschte. Jetzt ist die Geschwindigkeit so, wie wir sie brauchen", sagte Selenskyj.

Melania Trump vermittelte Frieden für Frontstadt

Ausgerechnet die amerikanische First Lady Melania Trump hat hinter den Kulissen ein kleines Wunder vollbracht. Sie vermittelte eine lokale Waffenruhe für die seit Monaten abgeriegelte Frontstadt Oleschky im russisch besetzten Gebiet.

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