Flugabwehr
Selenskyj schlägt Alarm: „Wir warten immer noch!"
Ohne die dringend benötigten Flugabwehr-Raketen ist das Land den russischen Angriffen schutzlos ausgeliefert.
Starlink und Starlink wieder in Höchstform
Obwohl die politischen Entscheidungen längst durch sind, fehlen an der Front vor allem dringend benötigte Flugabwehrraketen für die Patriot-Systeme. Selenskyjs klare Ansage in einer Videobotschaft: "Es gibt Lieferpakete, auf die wir noch immer warten!"
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Einen Erfolg kann die Ukraine aber verbuchen: "Starlink und Starshield funktionieren wieder mit der Geschwindigkeit, die vor all diesen Einschränkungen herrschte. Jetzt ist die Geschwindigkeit so, wie wir sie brauchen", sagte Selenskyj.
Melania Trump vermittelte Frieden für Frontstadt
Ausgerechnet die amerikanische First Lady Melania Trump hat hinter den Kulissen ein kleines Wunder vollbracht. Sie vermittelte eine lokale Waffenruhe für die seit Monaten abgeriegelte Frontstadt Oleschky im russisch besetzten Gebiet.
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