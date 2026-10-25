Kulinarik: »Grenzenlos Genial Gekocht mit Henssler und Lafer«
Kochshow. In der zweiten neuen Folge reisen Steffen Henssler und Johann Lafer in das kroatische Fischerdorf Sukošan. Dort stellen sich die beiden Star-Köche einem lokalen Wettbewerb, der tief in der regionalen Tradition verwurzelt ist: Sie bereiten einen Brudet zu, einen klassischen Fischeintopf. Reine Spitzenküche reicht bei dieser Herausforderung jedoch nicht aus. Um zu gewinnen, müssen Henssler und Lafer den authentischen Geschmack und die kulinarische Tradition der Region perfekt treffen. Zu
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