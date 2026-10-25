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Kulinarik: »Grenzenlos Genial Gekocht mit Henssler und Lafer«

Zwei Männer stehen bei Sonnenuntergang neben einem Oldtimer mit geöffneten Türen.
© Grenzenlos Genial Gekocht mit He
Diesmal gibt es in Kroatien den traditionellen Fischeintopf Brudet.
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Kochshow. In der zweiten neuen Folge reisen Steffen Henssler und Johann Lafer in das kroatische Fischerdorf Sukošan. Dort stellen sich die beiden Star-Köche einem lokalen Wettbewerb, der tief in der regionalen Tradition verwurzelt ist: Sie bereiten einen Brudet zu, einen klassischen Fischeintopf. Reine Spitzenküche reicht bei dieser Herausforderung jedoch nicht aus. Um zu gewinnen, müssen Henssler und Lafer den authentischen Geschmack und die kulinarische Tradition der Region perfekt treffen. Zu

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Steffen Henssler (l.) und Johann Lafer +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++ © Hersteller

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