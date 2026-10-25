Kulinarik: »Grenzenlos Genial Gekocht mit Henssler und Lafer«

Diesmal gibt es in Kroatien den traditionellen Fischeintopf Brudet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Kochshow. In der zweiten neuen Folge reisen Steffen Henssler und Johann Lafer in das kroatische Fischerdorf Sukošan. Dort stellen sich die beiden Star-Köche einem lokalen Wettbewerb, der tief in der regionalen Tradition verwurzelt ist: Sie bereiten einen Brudet zu, einen klassischen Fischeintopf. Reine Spitzenküche reicht bei dieser Herausforderung jedoch nicht aus. Um zu gewinnen, müssen Henssler und Lafer den authentischen Geschmack und die kulinarische Tradition der Region perfekt treffen. Zu

VOX

20.15 UHR