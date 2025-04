DFB-Kracher: Rudi Völler hat über seine Zukunft entschieden

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, wurde der Vertrag mit Sportdirektor Rudi Völler (64) vorzeitig um zwei Jahre bis 2028 verlängert.

Nach der Entscheidung haben sich mittlerweile auch Völler und die Verbandsverantwortlichen zu Wort gemeldet.

Völler sagte: „Die Nationalmannschaft und ihr gesamtes Team beim DFB sind mir ans Herz gewachsen. Daran haben natürlich die begeisternde Heim-Europameisterschaft, aber vor allem auch die Zusammenarbeit mit Julian Nagelsmann einen entscheidenden Anteil. Ich freue mich sehr darauf, den mit Julian und seinem Team eingeschlagenen Weg bis zur nächsten EM weiterzugehen – den Weg zurück zum sportlichen Erfolg und in die Herzen der Fans in Deutschland. Wir sind bereits ein großes Stück vorangekommen.“

Und DFB-Präsident Bernd Neuendorf fügte hinzu: „Rudi Völler war und ist ein ganz wichtiger Baustein, dass die Nationalmannschaft nach drei enttäuschenden Turnieren wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden hat. Er ist für den Bundestrainer und seine Mannschaft sowie den gesamten DFB von zentraler Bedeutung. Deswegen war es mir ein persönliches Anliegen, nach der Verlängerung mit Julian auch Rudi von der weiteren Zusammenarbeit zu überzeugen. Gemeinsam haben sie eine neue Euphorie rund um die Nationalmannschaft entfacht. Für mich war deshalb klar: 'Never change a winning team.' Ich freue mich, dass es in dieser Kombination weitergeht.“