TOP-FILME am Sonntag
Komödie: »Barbie« mit Margot Robbie und Ryan Gosling
Fantasy. In der heilen Welt von Barbieland ziehen dunkle Wolken auf. Zum ersten Mal hat Barbie schlechte Gedanken und wird fortan vom Pech verfolgt. Wie ihre komische Freundin vermutet, scheinen die Störungen aus der Außenwelt zu kommen. Frohgemut begibt sich Barbie auf die Reise in die ihr unbekannte Welt der Menschen. Mit Ken, der sich ihr anschließt, erlebt sie in der Realität eine Überraschung nach der anderen.
20.15 UHR
Arzt-Serie: »Dr. Nice: Sommerdrama« mit Patrick Kalupa
Romanze. Nach einem schweren Arbeitsunfall wird die Fährmechanikerin Heike eingeliefert. Eine rätselhafte Wundheilungsstörung gefährdet ihr Bein und stellt Dr. Nice vor ein großes Rätsel. Während er alles daransetzt, die rettende Diagnose zu finden, steckt sein Privatleben im Umbruch. Ein Umzug auf ein Hausboot, Spannungen mit Lea und ungelöste Fragen der Vergangenheit belasten ihn sehr.
20.15 UHR
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Komödie: »Das perfekte Geheimnis« mit Elyas M'Barek, Florian David Fitz & Co
Drama. Rocco begrüßt seine Kumpel Leo, Simon und Pepe nebst Ehefrauen zum Abendessen. Kaum das alle beisammen sitzen kommt die Psychologin Eva auf die Idee, dass an diesem Abend alle eingehenden Handynachrichten laut vorgelesen werden. Zögerlich lassen sich alle darauf ein. Das hätten sie allerdings nicht tun sollen, denn durch diese kleine Spielregel gerät der gemütliche Abend zum kompletten Desaster.
20.15 UHR
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