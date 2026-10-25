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TOP-FILME am Sonntag

Barbie und Ken sitzen in einem pinken Cabrio vor blauem Himmel und lächeln fröhlich.
© ORF
Die TV-Highlights im Überblick.
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Komödie: »Barbie« mit Margot Robbie und Ryan Gosling

Fantasy. In der heilen Welt von Barbieland ziehen dunkle Wolken auf. Zum ersten Mal hat Barbie schlechte Gedanken und wird fortan vom Pech verfolgt. Wie ihre komische Freundin vermutet, scheinen die Störungen aus der Außenwelt zu kommen. Frohgemut begibt sich Barbie auf die Reise in die ihr unbekannte Welt der Menschen. Mit Ken, der sich ihr anschließt, erlebt sie in der Realität eine Überraschung nach der anderen.

ORF 1
20.15 UHR
Frau in rosa Kleid blickt auf eine farbenfrohe, fantasievolle Stadt voller Pink und Pastelltönen.
. © Hersteller

Arzt-Serie: »Dr. Nice: Sommerdrama« mit Patrick Kalupa

Mann im weißen Arztkittel steht mit Orthese am Arm in einer Arztpraxis.
Dr. Nice Block 1, Drehtzeitraum August und September 2022. Episode 01 'Hand aufs Herz' von Simon X. Rost. Episode 02 'Alte Wunden' von Elke Rössler. Regie Constanze Knoche. © ZDF und Rudolf Wernicke

Romanze. Nach einem schweren Arbeitsunfall wird die Fährmechanikerin Heike eingeliefert. Eine rätselhafte Wundheilungsstörung gefährdet ihr Bein und stellt Dr. Nice vor ein großes Rätsel. Während er alles daransetzt, die rettende Diagnose zu finden, steckt sein Privatleben im Umbruch. Ein Umzug auf ein Hausboot, Spannungen mit Lea und ungelöste Fragen der Vergangenheit belasten ihn sehr.

ZDF 
20.15 UHR

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Komödie: »Das perfekte Geheimnis« mit Elyas M'Barek, Florian David Fitz & Co

Sieben Freunde sitzen lächelnd um einen Tisch und schauen gemeinsam auf ein Smartphone.
(v.l.n.r.) Simon (Frederick Lau); Leo (Elyas M'Barek); Pepe (Florian David Fitz); Rocco (Wotan Wilke Möhring); Bianca (Jella Haase); Carlotta (Karoline Herfurth); Eva (Jessica Schwarz) © Lucia Faraig

Drama. Rocco begrüßt seine Kumpel Leo, Simon und Pepe nebst Ehefrauen zum Abendessen. Kaum das alle beisammen sitzen kommt die Psychologin Eva auf die Idee, dass an diesem Abend alle eingehenden Handynachrichten laut vorgelesen werden. Zögerlich lassen sich alle darauf ein. Das hätten sie allerdings nicht tun sollen, denn durch diese kleine Spielregel gerät der gemütliche Abend zum kompletten Desaster.

Sat 1
20.15 UHR

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