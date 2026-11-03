Der McRib kehrt zurück - aber nicht überall

McDonald's-Liebhaber auf der ganzen Welt trauern um den Kultburger. Jetzt reagiert die Fast-Food-Kette.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach 37 Jahren wurde der McRib aus dem Programm genommen. McDonalds ließ den Kult-Burger, der aus in Rippchen-Form gepressten Schweinefleischstücken, Gewürzgurken, Zwiebel und rauchiger Barbecuesauce besteht, aus seinem Sortiment verschwinden. Die Fastfoodkette begründete diese Entscheidung mit einer ganz normalen Weiterentwicklung des Menüs und will künftig dem Trend zu mehr Aktionsprodukten folgen.

Gründe-Allerlei

Dass das nicht der alleinige Grund ist, liegt auf der Hand: Das Konsumverhalten hat sich verändert und es kommt generell weniger Schweinefleisch auf unsere Teller. Außerdem geht es natürlich um die Kosten, aufwendigere Küchenabläufe und nicht zuletzt um eine EU-Regulierung zu Raucharomen, die im Raum steht.

Das große Comeback

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Doch kaum ist der McRib von den regulären Speisekarten geflogen, feiert er auch schon wieder seine Rückkehr. Nach dem letzten Verkaufstag am 27. Oktober gibt es den Fan-Liebling zumindest in ausgewählten McDonalds-Filialen wieder. Allerdings nur für einen limitierten Zeitraum. Los Angeles, Chicago, Miami, Atlanta, Philadelphia und Dallas gehören zu den Städten, in denen es den McRib fürs Erste wieder gibt. Wie lange die Aktion laufen soll, hat McDonalds nicht verraten.

In Österreich hat die Abschaffung des McRib ohnehin nur überschaubare Auswirkungen: Er gehörte ohnehin nicht zum Standardsortiment unserer McDonalds-Restaurants und war nur gelegentlich erhältlich. Ob das auch in Zukunft wieder passieren wird, kann man derzeit nicht sagen.