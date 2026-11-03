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Limitiertes Comeback

Der McRib kehrt zurück - aber nicht überall

Maria Kobetic
von
Der McRib kommt wieder. Aber nicht überall.
© Getty Images
McDonald's-Liebhaber auf der ganzen Welt trauern um den Kultburger. Jetzt reagiert die Fast-Food-Kette.
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Nach 37 Jahren wurde der McRib aus dem Programm genommen. McDonalds ließ den Kult-Burger, der aus in Rippchen-Form gepressten Schweinefleischstücken, Gewürzgurken, Zwiebel und rauchiger Barbecuesauce besteht, aus seinem Sortiment verschwinden. Die Fastfoodkette begründete diese Entscheidung mit einer ganz normalen Weiterentwicklung des Menüs und will künftig dem Trend zu mehr Aktionsprodukten folgen.

Gründe-Allerlei

Dass das nicht der alleinige Grund ist, liegt auf der Hand: Das Konsumverhalten hat sich verändert und es kommt generell weniger Schweinefleisch auf unsere Teller. Außerdem geht es natürlich um die Kosten, aufwendigere Küchenabläufe und nicht zuletzt um eine EU-Regulierung zu Raucharomen, die im Raum steht.

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Das große Comeback

Doch kaum ist der McRib von den regulären Speisekarten geflogen, feiert er auch schon wieder seine Rückkehr. Nach dem letzten Verkaufstag am 27. Oktober gibt es den Fan-Liebling zumindest in ausgewählten McDonalds-Filialen wieder. Allerdings nur für einen limitierten Zeitraum. Los Angeles, Chicago, Miami, Atlanta, Philadelphia und Dallas gehören zu den Städten, in denen es den McRib fürs Erste wieder gibt. Wie lange die Aktion laufen soll, hat McDonalds nicht verraten.

In Österreich hat die Abschaffung des McRib ohnehin nur überschaubare Auswirkungen: Er gehörte ohnehin nicht zum Standardsortiment unserer McDonalds-Restaurants und war nur gelegentlich erhältlich. Ob das auch in Zukunft wieder passieren wird, kann man derzeit nicht sagen.

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