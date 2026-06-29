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Hohe Temperaturen

ÖVP warnt vor "Hitzeschock im Spital"

Haupteingang der Klinik Hietzing in Wien mit davor parkenden Autos.
© Wikipedia/Tokfo
Laut Wiener ÖVP hatte es am Wochenende 32 Grad im Kreißsaal der Klinik Hietzing.
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Am vergangenen Wochenende haben nach Angaben der Wiener ÖVP 32 Grad im Kreißsaal der Klinik Hietzing und sogar mehr als 40 Grad im Eingangsbereich geherrscht. SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker müsse handeln, forderte VP-Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec am Montag: "Wer krank ist oder gerade ein Kind zur Welt bringt, hat ein Recht auf erträgliche Temperaturen - und nicht auf einen Hitzeschock."

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"Derzeit sind nur vier der zahlreichen Bettenstationen der Klinik Donaustadt überhaupt klimatisiert. Das ist zu wenig", sagte Korosec. Sie fordert ein Bündel an Maßnahmen: "Konsequente Beschattung, funktionierende Außenjalousien und Sonnensegel sind oft schon mit wenig Aufwand rasch umsetzbar. Mittelfristig gehören aber auch spitalstaugliche Klimaanlagen mit medizinischen Schwebstofffiltern und der Ausbau der Fernkälte dazu." Wien habe mit der Fernkälte eine bewährte Technologie zur Verfügung. "Diese muss konsequent ausgebaut und auch in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes stärker genutzt werden."

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