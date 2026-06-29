Führerschein weg: Norbert Hofer bleibt Landtagsabgeordneter

In Absprache mit der FPÖ-Bundespartei

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Norbert Hofer bleibt nach seiner alkoholbedingten Führerscheinabnahme FPÖ-Landtagsabgeordneter im Burgenland. Dies sei auch mit der Bundespartei so besprochen, erklärte Hofer am Montag gegenüber der APA.

"Mir tut's leid, das ist mir noch nie passiert", so der Mandatar über die Fahrt unter Alkoholbeeinträchtigung. Er habe nun auch die Konsequenzen zu tragen, meinte er mit Verweis auf die Führerscheinabnahme.

Rücktritt gefordert

Die Bundes-SPÖ hatte bereits am Sonntag Hofers Rücktritt gefordert. Der ehemalige Bundespräsidenten-Kandidat erklärte dazu, er habe Kontakt mit der freiheitlichen Bundespartei gehabt und es sei nun alles dazu gesagt: "Ich bleibe Landtagsabgeordneter."