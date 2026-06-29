Beistand von oben
WM-Goldtorschütze mit dem Segen aus Niederösterreich
Sasa Kalajdzic traf in der Nachspielzeit zum 3:3 gegen Algerien und sicherte Österreich damit den WM-Aufstieg in Amerika.
Wer weiß? Göttlicher Beistand immer mit am Fuß?
Pater Bernhard und Sasa Kalajdzic kennen einander seit Pater B.s Zeit als Admira-Seelsorger – und wer weiß: Vielleicht steckte hinter dem goldenen Treffer ein geistlicher Tipp.
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Der habilitierte Sportethiker leitet heute die Salesianer-Gemeinschaft in Amstetten und war jahrelang Olympia- und Nationalteam-Seelsorger.
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