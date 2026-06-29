WM-Goldtorschütze mit dem Segen aus Niederösterreich

Pater Bernhard Maier und LASK-Stürmer Sasa Kalajdzic – das kürzlich aufgenommene Bild einer Sportgala zeigt zwei alte Bekannte. Was steckt dahinter? Ein göttlicher Segen?

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Sasa Kalajdzic traf in der Nachspielzeit zum 3:3 gegen Algerien und sicherte Österreich damit den WM-Aufstieg in Amerika.

Wer weiß? Göttlicher Beistand immer mit am Fuß?

Pater Bernhard und Sasa Kalajdzic kennen einander seit Pater B.s Zeit als Admira-Seelsorger – und wer weiß: Vielleicht steckte hinter dem goldenen Treffer ein geistlicher Tipp.

Der habilitierte Sportethiker leitet heute die Salesianer-Gemeinschaft in Amstetten und war jahrelang Olympia- und Nationalteam-Seelsorger.