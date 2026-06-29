Minus 50%: Das ist der beste Akku-Staubsauger für zu Hause!

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Fast 50 Prozent Rabatt: Der Tineco Floor One Stretch S6 ist aktuell so günstig wie selten! Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, seinen alten Staubsauger zu ersetzen, sollte jetzt genauer hinsehen: Der Tineco Floor One Stretch S6 Nass- und Trockensauger ist aktuell bei Amazon für nur 200,22 Euro statt 393,26 Euro erhältlich. Das entspricht einer Ersparnis von satten 49 Prozent – und macht das Modell zu einem der spannendsten Haushaltsangebote des Moments.

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Saugen und Wischen gleichzeitig

Tineco Floor One Stretch S6 Nass Trockensauger © Tineco

Der Tineco Floor One Stretch S6 kombiniert Staubsauger und Wischmopp in einem Gerät und spart dadurch nicht nur Zeit, sondern auch Platz im Haushalt. Statt erst zu saugen und anschließend zu wischen, erledigt der Akku-Sauger beide Aufgaben gleichzeitig.

Besonders praktisch: Dank seines innovativen 180-Grad-Flachdesigns kommt das Gerät auch problemlos unter Sofas, Betten oder niedrige Möbelstücke, an die viele herkömmliche Staubsauger nicht herankommen.

Selbstreinigung auf Knopfdruck

Tineco Floor One Stretch S6 Nass Trockensauger © Tineco

Ein weiteres Highlight ist die integrierte FlashDry-Selbstreinigung mit 85 Grad heißer Luft. Innerhalb weniger Minuten werden Bürste und Komponenten automatisch gereinigt und getrocknet – unangenehme Gerüche oder feuchte Rollen gehören damit der Vergangenheit an.

Die dreiseitige Kantenreinigung sorgt zudem dafür, dass auch entlang von Wänden und in Ecken gründlich gereinigt wird.

Der Akku-Staubsauger, über den gerade alle sprechen

Tineco Floor One Stretch S6 Nass Trockensauger © Tineco

Mit einer Laufzeit von bis zu 40 Minuten, starker Reinigungsleistung und moderner Technik zählt der Tineco Floor One Stretch S6 aktuell zu den beliebtesten Akku-Saugern auf Amazon. Nicht ohne Grund gehört das Modell zu den meistverkauften Geräten seiner Kategorie.

Tineco Floor One Stretch S6 Nass Trockensauger © Tineco

Wer einen neuen Staubsauger sucht, sollte jetzt zugreifen

Ein Preis von knapp 200 Euro für ein Modell dieser Ausstattung ist selten. Gerade hochwertige Nass- und Trockensauger bewegen sich normalerweise deutlich oberhalb der 300-Euro-Marke.

Wer also schon länger auf der Suche nach einem leistungsstarken Akku-Staubsauger ist, der Saugen und Wischen gleichzeitig übernimmt, findet hier aktuell eines der attraktivsten Amazon-Angebote des Jahres. Solche Rabatte sind erfahrungsgemäß oft nur für kurze Zeit verfügbar.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.