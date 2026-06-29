Amazon-Angebot: Google Pixel 10a aktuell so günstig wie noch nie

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Google Pixel 10a mit 27 Prozent Rabatt: Jetzt über 150 Euro sparen! Wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen: Das Google Pixel 10a mit 128 GB Speicher in der Farbe Berry ist aktuell für nur 402,35 Euro statt 553,61 Euro erhältlich. Das bedeutet eine Ersparnis von satten 151 Euro beziehungsweise 27 Prozent – und macht das beliebte Google-Smartphone zu einem der spannendsten Deals auf Amazon.

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Sieben Jahre Updates inklusive

Ein echtes Highlight des Google Pixel 10a sind die versprochenen sieben Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates. Damit gehört das Smartphone zu den Geräten mit der längsten Software-Unterstützung am Markt und bleibt auch in den kommenden Jahren aktuell und sicher.

Google Pixel 10a © Google

Mehr als 30 Stunden Akkulaufzeit

Auch bei der Ausdauer überzeugt das Google Pixel 10a: Der Akku hält laut Hersteller mehr als 30 Stunden durch und begleitet Sie damit problemlos durch lange Arbeitstage, Reisen oder ausgedehnte Wochenenden ohne Steckdose.

Intelligente KI-Funktionen direkt integriert

Mit Funktionen wie Gemini Live und dem praktischen Kamera-Coach bringt Google seine neuesten KI-Technologien direkt auf das Smartphone. Fotos gelingen einfacher, Aufgaben lassen sich schneller erledigen und viele Funktionen passen sich intelligent an den Alltag an.

Google Pixel 10a © Google

Sicherheit auf Google-Niveau

Zusätzlich punktet das Google Pixel 10a mit zahlreichen integrierten Sicherheitsfunktionen, die persönliche Daten schützen und das Gerät besonders zuverlässig machen – ein Pluspunkt für alle, die ihr Smartphone täglich intensiv nutzen.

Lohnt sich das Angebot?

Für 402,35 Euro statt 553,61 Euro bietet das Google Pixel 10a aktuell ein außergewöhnlich starkes Gesamtpaket aus langer Update-Garantie, moderner KI-Technologie und starker Akkulaufzeit. Wer ein neues Android-Smartphone sucht und gleichzeitig sparen möchte, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen – erfahrungsgemäß sind solche Rabatte oft nur für kurze Zeit verfügbar.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.