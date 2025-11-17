Auto stürzte in See: 29-jähriger Lenker tot

Der junge Lenker musste von Tauchern aus dem Wagen herausgeholt werden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Ein 29-jähriger Mann ist in der Nacht auf Montag in Satteins (Bez. Feldkirch) mit seinem Wagen in einen See gestürzt und dabei gestorben. Der Autofahrer hatte aus bisher unbekannter Ursache kurz nach Mitternacht in einer Rechtskurve auf der Walgaustraße (L 50) die Herrschaft über seinen Wagen verloren. Er touchierte frontal einen Betonsockel und stürzte dann in den Schwarzen See. Der Lenker konnte nur mehr tot geborgen werden, teilte die Polizei am Montag mit.

Eine Polizeistreife hatte bei ihrem Eintreffen am Einsatzort im Gewässer ein vollständig unter Wasser befindliches Fahrzeug ausgemacht. Zwei Beamte versuchten daraufhin umgehend, zu dem untergegangenen Wagen abzutauchen, was aber wegen der niedrigen Wassertemperatur und der Tiefe von drei bis vier Metern nicht möglich war. Taucher der Wasserrettung bargen kurz vor 1.00 Uhr früh den Fahrer aus dem versunkenen Auto und brachten ihn ans Ufer. Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos, hieß es.