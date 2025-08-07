Alles zu oe24VIP
Figoletta
© Figlmüller Group

"Figoletta"

Pop-up-Pizzeria von Figlmüller eröffnet in Wiener Innenstadt

07.08.25, 19:30
Mitten in der City bringt Figlmüller ein Stück Italien nach Wien. Die neue Pop-up des Erfolgslokals "Figoletta" startet Mitte August mit Pizza, Cotoletta und jeder Menge Dolce Vita. 

Nur wenige Schritte vom "Café am Dom" entfernt, eröffnet Figlmüller sein neuestes Gastro-Projekt: "Figoletta". Das Pop-up-Ristorante verbindet italienisches Lebensgefühl mit Wiener Wirtshauskultur – im Mittelpunkt stehen Pizza und Cotoletta alla Milanese. Der Name ist ein Wortspiel aus "Figlmüller" und "Cotoletta" – denn genau das gibt es ab Mitte August auf den Tellern der Gäste.

Figoletta
© Figlmüller Group

Figoletta
© Figlmüller Group

Ab kommender Woche sind alle Augen auf die Pizza im Haus gerichtet – zubereitet mit Vorteig und langen Reifezeiten, ganz wie in Neapel. Für das perfekte Rezept holte man sogar eigens Pizzaiolos aus Italien nach Wien. Neben allerlei Klassikern finden sich auf der Speisekarte auch sogenannte "Figolinos". Dabei handelt es sich um eine kreative Mischung aus Pizza und Schnitzel. Betrieb wird täglich von 11:30 bis 23 Uhr herrschen.

Figoletta
© Figlmüller Group

Figoletta
© Figlmüller Group

Das "Figoletta" ist vorerst als Pop-up geplant und eröffnet noch vor Mariä Himmelfahrt in einer umgebauten Altstadt-Pizzeria. Im Winter soll dann abermals renoviert und das Lokal dauerhaft etabliert werden. Verantwortlich für das Design zeichnet sich das Wiener Büro Derenko.

