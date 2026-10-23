Ausfälle und Chaos
Sturm-Alarm in Europa: Austen zieht übers Land
Sturmtief Austen bringt Teile Europas durcheinander. Starke Winde und heftiger Regen führen zu Stromausfällen und Problemen im Flugverkehr. Allein in Frankreich waren am Freitag fast 300.000 Haushalte ohne Strom. In Großbritannien waren rund 12.000 Haushalte betroffen.
Dutzende Flüge fallen aus
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Auch der Flugverkehr ist betroffen. Die niederländische Fluggesellschaft KLM strich am Freitag wegen der starken Winde 20 Flüge. Für Samstag wurden weitere 22 Ausfälle angekündigt, wie ein Unternehmenssprecher mitteilte.
Der niederländische Wetterdienst KNMI warnte vor heftigen Windböen. In mehreren Landesteilen werden am Freitag und über das Wochenende Geschwindigkeiten von 75 bis 90 km/h erwartet.
Am Flughafen Amsterdam-Schiphol, einem der wichtigsten Drehkreuze Europas, hielten sich die Beeinträchtigungen laut der Nachrichtenagentur ANP bislang in Grenzen. Andere Fluggesellschaften meldeten demnach keine Flugstreichungen aufgrund des Sturms.
Frankreich besonders stark betroffen
Besonders angespannt ist die Lage in Frankreich. Dort waren bei starkem Wind und Regen am Freitag fast 300.000 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten. In Großbritannien mussten rund 12.000 Haushalte ohne Strom auskommen.
Das Sturmtief sorgt damit in mehreren Ländern für Einschränkungen im Alltag. Die angekündigten starken Böen könnten die Lage auch am Wochenende weiter belasten.
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