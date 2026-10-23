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Influvac-Impfstoffe werden jetzt verteilt

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Mehrere Comirnaty-Impffläschchen mit aufgesetzten Spritzen stehen nebeneinander auf einem Tisch.
© imago images/Future Image
Nach wochenlangen Lieferverzögerungen kommt jetzt endlich die Entwarnung.
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Großes Aufatmen in Österreich: Der wochenlange Zitter-Krimi um den heiß begehrten Grippe-Impfstoff Influvac ist endlich vorbei!

Bis zu 868.000 Dosen sind vorgesehen

Die ersten 200.000 Dosen sind ab sofort auf dem Weg in die Arztpraxen. Hier sind die wichtigsten Fakten zum Impf-Turbo: Insgesamt landen 868.000 Dosen Influvac bei uns.

Nach den ersten 200.000 Stück stehen die nächsten 467.000 Dosen schon bereit im Land und werden ab nächster Woche verteilt. Der Rest kommt Anfang November. Ab dem 27. Oktober wird der Impfstoff schrittweise ausgeliefert.

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Auch während des Engpasses waren die gefährdeten Gruppen sicher, so das Ministerium in der Aussendung. Für die Kids gab es 259.000 Dosen des schmerzfreien Nasensprays Fluenz, für die Generation 60+ lagen 538.000 Dosen des Spezial-Vakzins Fluad bereit. Um Schwangere und Kleinkinder abzusichern, hat das Ministerium kurzfristig noch 100.000 Dosen Flucelvax obendrauf organisiert.

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