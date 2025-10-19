Wieder Drohnen-Alarm auf europäischem Flughafen

Erneut musste ein europäischer Flughafen wegen einer Drohnensichtung aus Sicherheitsgründen den Betrieb vorübergehend einstellen.

Dieses Mal hat es den Flughafen Palma de Mallorca erwischt: Über dem Luftraum der spanischen Baleareninsel sei eine Drohne gesichtet worden. Mindestens sechs Besatzungen hätten gemeldet, dass das betreffende Fluggerät zwischen den Start- und Landebahnen entdeckt worden sei, wie "Diario de Mallorca" berichtet. Der Flughafen hat daher vorübergehend den Betrieb eingestellt. Kurz vor 19 Uhr seien laut "Bild" mehrere Flüge umgeleitet worden.

Flüge wieder aufgenommen

Der Flughafen-Ausfall habe laut "Diario de Mallorca" fast eine Stunde angehalten – "Flightradar 24" berichtet von etwa einer halben Stunde. Danach wurden Landungen und Starts wieder aufgenommen.

Die europäische Luftfahrt wurde in den vergangenen Wochen wiederholt durch Drohnensichtungen und Luftraumverletzungen in Chaos gestürzt, darunter an den Flughäfen in Kopenhagen, Oslo und München.