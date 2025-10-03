Flughafen in München wieder gesperrt: Erneut Drohnen in der Luft

Erneuter Zwischenfall am Münchner Flughafen: Am Freitagabend musste der Airport wegen Drohnensichtungen erneut den Betrieb einstellen.

Nach Angaben der Flughafen-Polizei wurden beide Startbahnen gesperrt, wie die deutsche "Bild" unter Berufung auf eine Reuters-Reporterin berichtet, die an Bord eines Flugzeuges in München war.

Unterbrechung des Flugbetriebs

Polizeihubschrauber sind im Einsatz, um den Luftraum zu sichern. Bereits am Donnerstagabend hatte es am selben Standort eine ähnliche Unterbrechung des Flugbetriebs gegeben.

Beide Startbahnen gesperrt

Seitens der Flughafen-Polizei hieß es, beide Startbahnen seien gesperrt. Bereits am Donnerstagabend hatten Drohnensichtungen den Flugbetrieb am Flughafen vorübergehend lahmgelegt.

Fast 3.000 Passagiere betroffen

Der Flughafen München war erst m Nachmittag wieder geöffnet worden. Die Flugsicherung hatte den Betrieb zuvor ausgesetzt, was zur Streichung von zahlreichen Flügen geführt hat. Davon waren fast 3.000 Passagiere betroffen. Nach Angaben der Bundespolizei hatten mehrere Menschen Donnerstagabend von einer Drohne in der Nähe des Flughafens berichtet. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte erneut den schnellen Abschuss von Drohnen in Deutschland.