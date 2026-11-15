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Magische Momente

Ronaldinho feiert mit 46 Jahren sein Profi-Comeback

Sport Redaktion
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Ronaldinho lächelt und breitet auf dem Fußballfeld die Arme aus, trägt weißen Trikotsatz und Handschuhe.
© APA/AFP/STEFANO RELLANDINI
Brasiliens Fußball-Ikone Ronaldinho hat mit 46 Jahren überraschend sein Comeback im Profifußball gegeben und für den italienischen Serie-C-Klub Ravenna sofort ein Tor eingeleitet.
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Der 46-jährige Brasilianer stand beim Meisterschaftsspiel gegen Forli in der Startelf und bewies mit seinen technischen Fähigkeiten, dass er das Fußballspielen nicht verlernt hat. Die Partie verlief in der Anfangsphase ausgeglichen, ehe Giuli Donati nach einer halben Stunde mit einem sehenswerten Schuss den Führungstreffer erzielte. Ronaldinho war an diesem Spielzug durch einen schnellen Pass im Aufbauspiel beteiligt.

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Starke Aktionen im Mittelfeld

Der erfahrene Offensivspieler übernahm in der Folge die Standardsituationen und verzeichnete beinahe eine direkte Torvorlage nach einem Eckball. Seine präzise Flanke landete per Kopf an der Querlatte von Forli. Die Zuschauer im Stadion zeigten sich beeindruckt von den Qualitäten des Ballon-d'Or-Gewinners aus dem Jahr 2005. Auch in den sozialen Medien reagierten Fans begeistert auf den Auftritt des Rückkehrers.

Auswechslung zur Pause

Zur Halbzeit wurde Ronaldinho ausgewechselt. Er hatte 81 Prozent seiner Pässe an den Mann gebracht und spielte vier Pässe in das letzte Drittel, während er defensiv nicht in Erscheinung trat. Teamkollege Simone Rabbi erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2:0, wodurch Ronaldinho einen erfolgreichen Einstand feierte.

Vier Fußballspieler in weißen Trikots jubeln gemeinsam auf dem Spielfeld.
Ronaldinho jubelt mit seinen Teamkollegen. © Getty Images

Offene Zukunft in Italien

Nach dem Schlusspfiff äußerte sich der Brasilianer gegenüber "Sky Sports Italia" zu seiner Zukunft. Er erklärte, dass er bei Bedarf gerne wieder für Ravenna auflaufen werde, falls der Präsident ihn anruft.

Ronaldinho spricht mit Journalisten auf einem Fußballfeld, umgeben von Kameras und Mikrofonen.
Ronaldinho beantwortet in der Halbzeitpause des italienischen Serie-C-Fußballspiels zwischen Ravenna und Forlì im Benelli-Stadion in Ravenna die Fragen von Journalisten. © APA/AFP/STEFANO RELLANDINI

Erst in der vergangenen Woche hatte der frühere Spieler des FC Barcelona und des AC Milan seinen Auftritt bei dem Klub bekannt gegeben, an dem er auch als Gesellschafter beteiligt ist.

Vor elf Jahren hatte er seine Karriere nach einer Station bei Fluminense eigentlich beendet. Nun fehlt ihm nur noch ein einziger Treffer zu seinem insgesamt 300. Profi-Tor.

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