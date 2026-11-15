3:2! England beendet Spaniens irre Sieges-Serie

Jetzt ist es also passiert! Seit März 2023 war Weltmeister Spanien ohne Pleite, doch an diesem Abend setzte es eine gegen England. Der WM-Dritte siegte in Madrid schlussendlich knapp mit 3:2.

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Es war eine eindrucksvolle Leistung von Thomas Tuchels Team, die erst nach einem Patzer samt Roter Karte im Anschluss in sich zusammenbrach.

Die Gäste legten los wie die Feuerwehr, nach nur zwei Minuten scheiterten sie gleich zweimal aus nächster Nähe an einem Block in letzter Sekunde.

Auch der frisch gekürte König des Fußballs Harry Kane verpasste den Kasten aus der Drehung nur hauchdünn (6.). Er war es auch, der kurz vor der Pause im Rampenlicht stand.

Harry Kane reißt Spiel an sich

Der beste Nachwuchsspieler der Welt Pau Cubarsi ließ sich vom Haken des besten Spielers düpieren und zwang Schiedsrichter Clement Turpin zum Elferpfiff. Der Rekordschütze stellte stilecht unter gellendem Pfeifkonzert auf 1:0 (44.).

Mit diesem Haken ließ Kane Spaniens Cubarsi aussteigen © APA/AFP/JAVIER SORIANO

Und Standards waren das Thema des Abends, denn auch der zweite Treffer schlug nach einem ein. Declan Rice zirkelte die Kugel an den Fünfer und dank eines genialen Blocks kam Arsenal-Kollege Ezri Konsa mutterseelenallein zum Kopfball (53.).

England schießt sich selbst ins Knie

Die Three Lions konnten es aber auch ohne: Nur kurz danach kombinierten sie sich nach starkem Pressing durch die spanischen Ketten, Jude Bellingham fand Außenverteidiger Ben White, der eiskalt an Welttorhüter Unai Simon vorbeischob (58.).

Komplett aus dem Spiel zu nehmen ist "La Furia Roja" aber nicht. Jarell Quansah vertändelte den Ball – allerdings wegen einem nicht geahndeten Foul an ihm – vor dem eigenen Strafraum, Elliott Anderson konnte Lamine Yamal nur noch niederreißen: Rot und Elfmeter!

Mikel Oyarzabal trat an und ließ sich die Chance nicht nehmen – 1:3 (66.). Nun war der Druck natürlich immens. Yamal wurde geschickt, sein Querpass fand punktgenau Joker Nico Williams, der via der Stange einnetzte (75.).

Oyarzabal ließ Spanien noch träumen © APA/AFP/JAVIER SORIANO

Spanien findet keine Lücke mehr

Nun rollte ein Angriff nach dem anderen, doch die Engländer bekamen immer wieder einen Fuß im letzten Moment dazwischen. Vor allem die Weltklasse-Doppelparade von James Trafford (90.+1) brachte die Spanier in die Verzweiflung.

Damit setzte sich England an die Spitze der A3, aber auch die Spanier erreichen das Viertelfinale der Nations League.

Das zweite Spiel in der Gruppe zwischen Kroatien und Tschechien endete in Osijek mit einem 2:1-Heimsieg, den Siegtreffer besorgte Lovro Majer in der 87. Minute. Beide waren vorab schon ausgeschieden, Tschechien steigt in Gruppe B ab.