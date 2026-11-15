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Ab ins Viertelfinale

2:1! Frankreich plagt sich gegen Türkei zum Sieg

Sport Redaktion
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Ein türkischer Spieler grätscht nach dem Ball, während ein französischer Spieler daneben steht.
© IMAGO/Anadolu Agency
Frankreich tat sich gegen die Türkei lange schwer, gewann schlussendlich aber verdient mit 2:1 und sicherte sich daher den Gruppensieg.
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Emirhan Topcu war es, der sein eigenes Team mit einem Eigentor in Rückstand brachte (49.). Schon davor hätte Bradley Barcola, der auch hier abschloss, alleinstehend vor dem Torhüter zur Führung treffen müssen.

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Junior Kroupi machte erst spät das 2:0 (80.), weshalb das Tor der Türken kurz vor Schluss durch Abdülkerim Bardakci nur ein Ehrentreffer blieb (90.).

Damit blieb die Türkei bis zum Schluss ohne einen einzigen Punkt, während Zinédine Zidane und Co. das drohende Aus in den Gruppensieg verwandelten.

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