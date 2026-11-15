Belgien zieht vorbei
1:4! Italien verschenkt Viertelfinale nach Führung
Wieder war es Youngster Pio Esposito, der in echter Stürmermanier mit ausgestrecktem Fuß eine Flanke versenkte (11.).
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Doch nur vier Minuten später fanden die Roten Teufel die Antwort durch Maxime De Cuyper (15.) und wiederum nur sieben Minuten später waren sie durch Nathan Ngoy in Führung (22.).
Ab da gaben sie den Sieg nicht mehr her. Jeremy Doku tänzelte sich mit einem Solo zum 3:1 (26.), den Schlusspunkt setzte Diego Moreira kurz vor Schluss (80.).
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