Neuer "Toy Story"-Hit kommt 2026 ins Kino

Seit über drei Jahrzehnten begeistert Pixars „Toy Story“ Generationen von Kindern – nun steht Teil 5 der beliebten Reihe in den Startlöchern. Der neue Animationsfilm soll 2026 in die Kinos kommen, ein erster Teaser-Trailer wurde bereits veröffentlicht.

Auf dem Annecy International Animation Film Festival verriet Pixar-Chef Pete Docter erste spannende Details zur Story – und präsentierte den wohl modernsten Bösewicht der Reihe. Im Mittelpunkt von „Toy Story 5“ steht die Frage, wie klassische Spielzeuge in einer digitalen Welt überleben. Denn Kinder wie Bonnie, die inzwischen acht Jahre alt ist, interessieren sich zunehmend für Technik statt Puppen & Co. Ihre neue Leidenschaft? „LilyPad“, ein stylisches Tablet – das auch gleich zur Gegenspielerin der altbekannten Toy-Crew wird. Lily, wie das Gerät genannt wird, ist laut Docter „hinterhältig, sozial dominant und überzeugt davon, dass Bonnie keine Spielzeuge mehr braucht.“

Auch Woody kehrt zurück – trotz seines Abschieds in Teil 4. Er will helfen, gerät aber mit Buzz Lightyear aneinander, denn beide haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man Bonnie zurückgewinnt. Toy Story 5 verspricht also nicht nur emotionale Tiefe, sondern auch einen spannenden Clash zwischen Tradition und Technik – Spielzeug vs. Tablet.