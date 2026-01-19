Technik-Parcours und Probesitzen: 86.000 Besucher stürmten die Vienna Drive

50 Ausstellern, 70 Fahrzeugmarken, 200 Auto- und 60 Zweirad-Modellen: Knapp 86.000 Besucher stürmten in den vergangen Tage die Mobilitätsmesse Vienna Drive.

Mit einem starken Auftritt hat die Vienna Drive 2026, die zeitgleich mit der Ferien-Messe stattfand, ihre Position als Mobilitätsmesse in Wien weiter gefestigt. Am Sonntagabend endete die Veranstaltung mit knapp 86.000 Besucherinnen und Besuchern auf dem Messegelände. Das Konzept setzte auf Vielfalt, Direktkontakt und Technik zum Anfassen.

Erweitertes Angebot mit Marken und Modellen

Insgesamt präsentierten 50 Aussteller rund 70 Fahrzeugmarken sowie 200 Auto- und 60 Zweiradmodelle. Besucher konnten nicht nur moderne Testverfahren und Assistenzsysteme ausprobieren, sondern auch direkt auf der Messe ein Fahrzeug erwerben. Der Technik-Parcours zog besonders viele Interessierte an. Wer sich für ein neues Fahrzeug entschied, hatte zusätzlich die Chance, einen von drei Zuschüssen in Höhe von 5.000 Euro zu gewinnen.

Ein stark ausgebautes Angebot bestätigen den Erfolg der neuen Mobilitätsmesse. © Florian Wieser

Verlässliche Partner aus dem Vorjahr

Erleichterung und Freude über die große Resonanz war bei Stephanie Ernst, Obfrau des Wiener Fahrzeughandels, deutlich zu spüren. „Wir waren sehr optimistisch nach der gelungenen Premiere und dem deutlich gestiegenen Interesse im Vorfeld der Messe. Die Ergebnisse haben unsere Erwartungen aber bei weitem übertroffen“, so Ernst. Besonders wertvoll sei für sie gewesen, dass viele jener Unternehmen, die bereits im Vorjahr dabei waren, auch 2026 wieder mitgewirkt haben. Damit habe sich eine stabile Basis gebildet, auf der sich die Messe weiterentwickeln konnte.

Networking und politische Präsenz

Auch abseits der Ausstellungsflächen bot die Vienna Drive ein dichtes Programm. Am Vorabend der Messe trafen sich Branchenvertreter zum Austausch mit Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Gastgeber waren Stephanie Ernst und Helmut Geil, Geschäftsführer des Partnerunternehmens Dekra. Am darauffolgenden Abend kamen rund 300 geladene Gäste zu einem Netzwerktreffen auf dem Messegelände zusammen.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer mit Stephanie Ernst und Helmut Geil. © Florian Wieser

Positive Bilanz nach vier Tagen

Mit dem erweiterten Angebot, der Kombination aus Innovation und persönlichem Austausch sowie dem regen Interesse der Besucherinnen und Besucher konnte die Vienna Drive ihre Stellung im Messekalender weiter stärken. Die Veranstalter zeigten sich durchwegs zufrieden mit dem Verlauf. Auch die mediale Aufmerksamkeit im Vorfeld hatte zum starken Andrang beigetragen.