Alcaraz lässt Fans in Wien träumen

Superstar Carlos Alcaraz startet am Dienstag ins Wiener Stadthallen-Turnier. Der erste Österreicher ist schon draußen.

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Für Qualifikant Lukas Neumayer wurde der Erstrunden-Auftritt gegen Jakub Mensik (CZE-8) zu einer Lehrstunde. Der Salzburger musste sich dem Weltranglisten-16. am Montag in 61 Minuten mit 2:6, 2:6 geschlagen geben.

Damit trägt Jurij Rodionov die heimischen Hoffnungen in Wien. Bei einem Auftakt-Sieg gegen Nikoloz Basilaschwili (GEO) am Mittwoch winkt ein Duell mit Superstar Carlos Alcaraz (ESP-2), der allerdings sein Erstrundenmatch gegen Karen Chatschanow (RUS) ebenfalls erst gewinnen muss.

Seit letztem Wien-Auftritt hat sich viel geändert

Am Montag stellte sich Alcaraz (23) den heimischen Journalisten. Dabei erinnert sich der Weltranglisten-Zweite aus Spanien an seinen ersten Wien-Auftritt 2021 und meinte: "Seit meinem ersten Antreten hier habe ich schon großartige Dinge erreicht, und darauf bin ich wirklich stolz. Trotzdem bin ich immer noch derselbe Typ mit denselben Ambitionen und denselben Träumen."

Seine kurzfristige Zusage für die Erste Bank Open begründet Alcaraz mit der Chance, nach einer langen Pause im Sommer wieder den perfekten Match-Rhythmus zu finden: "Ich brauche Wettkämpfe, Turniere und Match-Rhythmus, um wieder mein bestes Niveau zu erreichen."

Allerdings wird es kein Spaziergang: "Die Auslosung ist extrem stark, und viele großartige Spieler kommen hierher. Deshalb hatte ich das Gefühl, dass diese Woche sehr wichtig und eine gute Chance für mich sein könnte, mich weiter zu verbessern."

Lob für Zverev: "Verdiente Nummer 1"

Bei seinem bislang letzten Wien-Gastspiel 2021 war Alcaraz übrigens im Semifinale am späteren Turniersieger Zverev gescheitert. An jenem Zverev, der noch heuer - wahrscheinlich bereits nächsten Montag - erstmals Nummer 1 der Tenniswelt sein wird. Alcaraz streut seinem Nachfolger Rosen: "Er hat in diesem Jahr zwei Grand-Slam-Titel gewonnen. Ich freue mich für ihn, weil ich weiß, wie hart er gearbeitet und wie lange er dieses Ziel verfolgt hat. Er hat es sich vollkommen verdient.“

Heiß auf Davis-Cup-Duell mit Österreich

Mit gemischten Gefühlen registrierten die Österreicher am Montag, dass Carlos Ancaraz Spanier Ende November im Davis-Cup unterstützen wird. Jene Spanier, die im Viertelfinale auf Rodionov & Co. treffen. Schon jetzt unterstrich Alcaraz seine Ambitionen für das prestigeträchtige Duell: "Der Davis Cup ist für mich sehr wichtig. Wir haben in diesem Jahr ein großartiges Team und eine gute Chance. Ich werde dabei sein und versuchen, der Mannschaft zu helfen. Dann werden wir sehen, wie das Duell gegen Österreich ausgeht."