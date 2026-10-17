Zverev-Schock vor Wien-Auftritt

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat den Einzug ins Endspiel des Masters-1000-Turniers von Shanghai überraschend verpasst.

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Im Halbfinale am Samstag unterlag die zukünftige Nummer eins der Welt dem Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit 7:5,4:6,3:6 und bescherte seinem Kontrahenten das erst zweite Finale auf diesem Niveau. Dieses wird zur spanischen Angelegenheit. Shootingstar Rafael Jodar eliminierte den Russen Daniil Medwedew 6:3,6:4.

Klar ist damit auch, dass Zverev den in der Weltrangliste führenden Jannik Sinner Ende Oktober in Wien noch nicht von der Spitze verdrängen kann. Der Sprung auf den Thron ist Zverev aber in jedem Fall gewiss. Nach dem vorzeitigen Saison-Aus des bisherigen Weltranglistenersten Jannik Sinner und dem Ausscheiden von Carlos Alcaraz in Shanghai steht bereits fest, dass der Hamburger erstmals in seiner Karriere die Nummer eins der Welt wird, lediglich der Zeitpunkt ist noch offen.

Gegen Davidovich Fokina fand der 29-Jährige nach holprigem Start besser ins Spiel und hielt sich auch in schwierigen Situationen mit starken Aufschlägen. Knapp gewann er den ersten Satz mit 7:5. Im zweiten Durchgang erhöhte Davidovich Fokina den Druck und erzwang mit variantenreichem Spiel den Entscheidungssatz. Dort geriet Zverev gegen den Weltranglisten-26. mit 0:3 in Rückstand und erholte sich davon nicht mehr.

19-jähriger Jodar zeigt weiter auf

Der erste spanische Triumph in Shanghai ist damit Gewissheit. Denn Davidovich Fokina bekommt es im Endspiel mit seinem Landsmann Jodar zu tun. Der 19-Jährige ließ Medwedew keine Chance, blieb dabei erstmals im Turnier ohne Satzverlust. Auch Jodar, der im April beim 250er in Marrakesch seinen ersten und bisher einzigen Titel auf der ATP-Tour geholt hatte, gibt auf 1000er-Ebene eine Finalpremiere.

Nach der spanischen Legende Rafael Nadal ist er der zweitjüngste Spieler, der in einem Jahr 20 1000er-Siege feiern konnte. Für den US-Open-Sieger bei den Junioren (2024) ist es unzweifelhaft der größte Erfolg seiner Profikarriere, die erst mit diesem Jahr begann.