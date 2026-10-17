Entscheidung steht
Comeback-Knall um Marcel Hirscher vor Weltcup-Auftakt in Sölden
Nun ist es offiziell. Marcel Hirscher wird trotz Wild Card beim Weltcup-Auftakt in Sölden kommende Woche nicht an den Start gehen. Das gab sein Management bekannt.
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Demnach sei die sportliche Entwicklung zufriedenstellend, allerdings fehlen nach der schweren Verletzung und der damit verbundenen langen Pause die nötigen Trainingsumfänge.
Abstände zu groß
Zuletzt habe der mittlerweile 37-jährige Superstar, der für die Niederlande an den Start gehen wird, auch mit dem ÖSV auf dem Rennhang trainiert. Dabei sei klar geworden, dass die Abstände zur Spitze noch zu groß seien.
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Dementsprechend hat man sich entschieden, keine seiner vier RTL-Wildcards in Sölden zu verwenden, sondern zu warten, bis er sich auch bereit fühlt, in der Weltspitze wieder mitzufahren.
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