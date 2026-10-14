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"Fliegender Hirscher" pokert um Sölden-Start

SR
von
Mann springt.
© Instagram
Ski-Star präsentiert sich auf Instagram in Top-Form.
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Die jüngsten Schnappschüsse zeigen Marcel Hirscher am Mittwoch beim Training am Pitztaler Gletscher. Davor ließ er sich im Red Bull Athlete Performance Center durchchecken.

Wie man an den Bildern erkennen kann, ist Hirscher in Top-Form. Aber: Ob der 37-jährige Rekord-Weltcupsieger am 26. Oktober beim Weltcup-Riesentorlauf in Sölden an den Start geht, ist offiziell noch nicht bestätigt. Ein fixer Zeitpunkt für Klarheit steht jedoch fest, wie oe24 bereits berichtete.

Mann beim Skifahren.
Hirscher steht wieder auf Ski. © Instagram

Countdown läuft

Laut Weltcupreglement müssen die Skiverbände für Sölden bis 18. Oktober bestimmte Mannschaftsdaten an den Veranstalter übermitteln. Der nächste Fixpunkt folgt erst am 24. Oktober: Um 18:45 Uhr findet in Sölden die öffentliche Startnummernverlosung der Herren statt.

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Spätestens bei der Verlosung wird feststehen, ob Hirscher für den Riesentorlauf gemeldet ist und an den Start gehen wird. Bis dahin gibt es seitens des Athleten bzw. seines Teams keine endgültige Bestätigung.

Hirschers bislang letztes offizielles Weltcup-Rennen war der Slalom in Gurgl am 24. November 2024, bei dem er nach Problemen im ersten Durchgang ausschied.

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