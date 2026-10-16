Rugby-Star stirbt völlig überraschend vor wichtigem Spiel

Die internationale Rugby-Welt steht unter Schock. Der südafrikanische Nationalspieler Hyron Andrews ist am Freitag im Teamhotel in Frankreich unerwartet ums Leben gekommen.

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Das schreckliche Ereignis trug sich am Freitag unmittelbar vor dem anstehenden Auftritt seines Teams im prestigeträchtigen Champions Cup zu. Die südafrikanische Spitzenmannschaft der Lions befindet sich für das schwere Auswärtsspiel gegen die französische Mannschaft von La Rochelle vor Ort. Völlig unerwartet wurde der gefeierte Lock-Stürmer am Vormittag leblos in der Dusche seines Hotelzimmers aufgefunden.

Französischen Medienberichten zufolge alarmierten die Verantwortlichen kurz nach 10:00 Uhr Ortszeit umgehend die Rettungskräfte. Trotz des raschen Eintreffens eines Notarztteams und intensiver Wiederbelebungsmaßnahmen konnten die Mediziner das Leben des Modellathleten nicht mehr retten; alle Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Der südafrikanische Rugby-Verband bestätigte in einer ersten Mitteilung, dass der Nationalspieler an den Folgen eines schweren Sturzes im Quartier der Mannschaft verstorben sei.

Die sportliche Laufbahn von Hyron Andrews im Überblick

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Partie gegen La Rochelle soll trotz Trauerfall angepfiffen werden

Trotz der beispiellosen Tragödie soll das Aufeinandertreffen im Champions Cup plangemäß über die Bühne gehen. Der Ankick für das Duell gegen La Rochelle ist für Samstagabend um 18:30 Uhr angesetzt. Die Mannschaft und der gesamte Betreuerstab müssen nun unter extremen psychischen Belastungen auf das Spielfeld treten, um das schwere Kräftemessen in Frankreich zu bestreiten.

In diesem Hotel ist Andrews verstorben. © APA/AFP/ROMAIN PERROCHEAU

In einer offiziellen Erklärung äußerte sich das südafrikanische Franchise tief erschüttert über das plötzliche Ableben seines Akteurs. "Diese niederschmetternde Nachricht hat die internationale Rugby-Gemeinschaft erschüttert", teilten die Lions am Freitagnachmittag mit. "Der ehemalige Lock-Stürmer der Sharks und Sale Sharks war ein geschätztes Mitglied der Lions-Familie, und sein Verlust wird von seinen Teamkollegen, Trainern, Fans und allen, die das Privileg hatten, ihn zu kennen, zutiefst empfunden werden."

Vereinsführung trauert um zweifachen Familienvater

Hyron Andrews hinterlässt seine Ehefrau Maiglin sowie die beiden kleinen Söhne Hendrix und Emerson. Erst zu dieser Saison war der durchsetzungsstarke Stürmer nach zwei erfolgreichen Spielzeiten bei den Sale Sharks in England wieder in seine Heimat zurückgekehrt, um bei den Lions eine Führungsrolle einzunehmen. Davor prägte er fast ein Jahrzehnt lang das Spiel der Sharks, für die er von 2016 bis 2024 im Einsatz stand.

Lions-Geschäftsführer Rudolf Straeuli fand bewegende Worte des Abschieds: "Der Tod von Hyron bricht uns das Herz. Er war nicht nur ein begabter Rugbyspieler, sondern auch ein geschätztes Mitglied unserer Lions-Familie, zu der er erst in dieser Saison gestoßen war." Straeuli ergänzte mit Blick auf die Hinterbliebenen: "Im Namen unseres Vorsitzenden, Herrn Altmann Allers, des Vorstands und aller bei den Lions spreche ich Maiglin, ihren kleinen Söhnen Hendrix und Emerson sowie der gesamten Familie Andrews unser tiefstes Beileid aus. Wir stehen ihnen in ihrer Trauer zur Seite und werden Hyron mit großer Zuneigung und Respekt in Erinnerung behalten."