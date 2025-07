1:1 – Remis reicht Bullen für Aufstieg in 3. Champions-League-Quali-Runde

Red Bull Salzburg steht nach einem 1:1 gegen Brann Bergen in der 3. Qualifikationsrunde zur Champions League. Im Hinspiel hatte der österreichische Vizemeister 4:1 gewonnen.

Red Bull Salzburg hat die Pflichtaufgabe in der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League erfüllt. Nach dem klaren 4:1-Auswärtssieg im Hinspiel reichte den „Bullen“ im Rückspiel am Mittwoch ein 1:1 gegen Brann Bergen, um souverän in die nächste Runde aufzusteigen.

Frühe Treffer auf beiden Seiten

Die Partie in der Red Bull Arena begann mit zwei schnellen Treffern. Bereits in der 3. Minute brachte Niklas Kornvig die Norweger überraschend mit 1:0 in Führung. Salzburg antwortete umgehend: Maurits Kjaergaard traf nur drei Minuten später zum 1:1-Ausgleich (6.). Danach verwaltete Salzburg den Vorsprung und ließ nichts mehr anbrennen.

Duell mit Brügge als nächster Schritt

In der 3. Quali-Runde wartet nun der belgische Vizemeister FC Brügge. Das Hinspiel findet am 5. oder 6. August in Salzburg statt, das Rückspiel steigt am 12. August in Belgien. Mit dem Erreichen dieser Runde ist den Salzburgern bereits ein Platz in der Europa-League-Ligaphase sicher.