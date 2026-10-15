LASK Team des Jahres

Double-Gewinner LASK als Team des Jahres ausgezeichnet.

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Spannung lag in der Luft, als gleich nach dem offiziellen Start zur Lotterien Sporthilfe Gala in der Wiener Stadthalle, ehe mit Start der ORF-Liveübertragung kurz nach 20.15 die ersten Gewinner veröffentlicht wurden.

Den ersten NIKI des Abends bekam Double-Gewinner LASK Linz - als Mannschaft des Jahres 2026.

Kühbauer mit Kalajdzic am Roten Teppich

24 Stunden nach dem spektakulären 3:6 gegen Liverpool tauchte LASK-Double-Trainer Didi Kühbauer gemeinsam mit Stürmerstar Sasa Kalajdzic auf dem Roten Teppich auf und meinte: "Das ist eine unglaublich gute Veranstaltung, ich bin froh, dass ich dabei sein darf."

Kurz später übernahmen die beiden auf der Stadthallen-Bühne von Adler-Legende Andreas Goldberger die begehrte NIKI-Trophäe. Kühbauer: "Das ist eine große Auszeichnung, aber ich stehe nur deswegen da, weil meine Spieler so gut waren."

Fußball-Legende Herbert Prohaska wurde mit dem "Special Award" für sein Lebenswerk geehrt. Seine "Aufwärmübung": 49 Jahre nach dem berühmten "Spitz von Izmir", mit dem er Österreich zur WM 1978 geschossen hatte, ließ "Schneckerl" seine Fußabdrücke im "Straße der Sieger"-Beton veröffentlichen.