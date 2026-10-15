Sportler des Jahres
LASK Team des Jahres
Spannung lag in der Luft, als gleich nach dem offiziellen Start zur Lotterien Sporthilfe Gala in der Wiener Stadthalle, ehe mit Start der ORF-Liveübertragung kurz nach 20.15 die ersten Gewinner veröffentlicht wurden.
Den ersten NIKI des Abends bekam Double-Gewinner LASK Linz - als Mannschaft des Jahres 2026.
Kühbauer mit Kalajdzic am Roten Teppich
24 Stunden nach dem spektakulären 3:6 gegen Liverpool tauchte LASK-Double-Trainer Didi Kühbauer gemeinsam mit Stürmerstar Sasa Kalajdzic auf dem Roten Teppich auf und meinte: "Das ist eine unglaublich gute Veranstaltung, ich bin froh, dass ich dabei sein darf."
Kurz später übernahmen die beiden auf der Stadthallen-Bühne von Adler-Legende Andreas Goldberger die begehrte NIKI-Trophäe. Kühbauer: "Das ist eine große Auszeichnung, aber ich stehe nur deswegen da, weil meine Spieler so gut waren."
Fußball-Legende Herbert Prohaska wurde mit dem "Special Award" für sein Lebenswerk geehrt. Seine "Aufwärmübung": 49 Jahre nach dem berühmten "Spitz von Izmir", mit dem er Österreich zur WM 1978 geschossen hatte, ließ "Schneckerl" seine Fußabdrücke im "Straße der Sieger"-Beton veröffentlichen.
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