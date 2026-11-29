Superstar Carlos Alcaraz und den Spaniern blieb auch diesmal der begehrte Davis Cup verwehrt. Die Italiener setzten sich im Finale in Bologna mit 2:1 durch - und das, obwohl Superstar Jannik Sinner nicht dabei war.

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Wie 2025 fehlte Sinner bei der prestigeträchtigen inoffiziellen Mannschafts-WM der Tennis-Männer. Doch unter dem Motto: "Jetzt erst recht!", setzten sich die Italiener vor dem begeisterten Heim-Publikum in Bologna mit 2:1 durch.

Damit blieb Superstar Carlos Alcaraz der ersehnten Premierenerfolg im Tennis-Nationenbewerb verwehrt. Den insgesamt fünften Titel für die Italiener - den vierten in Folge - fixierten Lorenzo Musetti und Andrea Vavassori mit einem 6:2, 7:5 im entscheidenden Doppel gegen Alcaraz und Marcel Granollers.

Alcaraz-Punkt gegen Cobolli reichte nicht

Davor hatte sich Lorenzo Musetti gegen Spaniens Shootingstar Rafael Jodar mit 6:7(4), 6:2, 6:1 durchgesetzt. Der 2:6, 6:7(4)-Sieg von ATP-Finals-Champion Alcaraz gegen Flavio Cobolli nützte den favorisierten Spaniern letztlich nichts.