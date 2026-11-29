Österreich steht vor einer winterlichen Woche: Während sich in vielen Regionen zäher Nebel und Hochnebel halten, sorgen eisige Temperaturen für einen frostigen Start in den Dezember. Im Westen ist bereits am Montag wieder etwas Schnee möglich.

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Am Montag, 30. November, zeigt sich das Wetter in Österreich von zwei Seiten. Von Vorarlberg bis Oberösterreich und Kärnten überwiegen zunächst die Wolken. In Vorarlberg und Tirol kann es zeitweise regnen oder schneien. Inneralpin ist Schnee bis in tiefe Lagen möglich, in den nördlichen Regionen liegt die Schneefallgrenze teilweise bei rund 800 Metern. Vereinzelt kann es auch gefrierenden Regen geben.

Im Osten bleibt es dagegen vielerorts nebelig oder hochnebelig. Besonders in Niederösterreich, Wien, im Burgenland und in der Steiermark wechseln sich trübe Abschnitte mit etwas Sonne ab. Im östlichen Flachland kommt dazu ein eisiger Südostwind. Die Temperaturen erreichen je nach Region minus vier bis plus fünf Grad.

Danach setzt sich die Kälte fest

Ab Dienstag beruhigt sich das Wetter vorübergehend. Unter Hochdruckeinfluss wird es vielerorts sonnig, doch in einigen Niederungen bleibt der Nebel hartnäckig. Betroffen sind unter anderem der Donauraum, das nördliche Alpenvorland, das Bodenseegebiet und südliche Beckenlagen.

Die Nächte werden ausgesprochen kalt. In der Früh ist verbreitet mit Frost zu rechnen, stellenweise können die Temperaturen auf rund minus zehn Grad sinken. Auch am Mittwoch bleibt es vielerorts winterlich: Während sich auf den Bergen häufig die Sonne zeigt, kann es in Tälern und im Flachland weiterhin nebelig-trüb bleiben. Im Waldviertel könnte sich das Grau besonders hartnäckig halten.

Kommt am Donnerstag der nächste Wintereinbruch?

Für Donnerstag, 3. Dezember, gehen die Prognosen derzeit noch auseinander. Während die GeoSphere Austria weiterhin von winterlichem Hochdruckeinfluss, Nebel und strengem Morgenfrost ausgeht, zeigt der weitere Trend der ORF-Wetterprognose einen unbeständigeren Tag mit Regen und Schneefall bis in Höhen knapp unter 1.500 Meter.

Fix ist damit vor allem: Der Winter bleibt in Österreich präsent. Ob am Donnerstag tatsächlich eine neue Niederschlagsphase mit Schnee einsetzt, muss sich in den kommenden Prognosen noch bestätigen.