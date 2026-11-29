Der US-Präsident greift offenbar direkt in die Führung des Chip-Giganten Nvidia ein. Nun verteidigt sein Wirtschaftsberater Kevin Hassett das Vorgehen von Donald Trump.

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Hassett sagte dem US-Sender CNN, Trump habe dafür gesorgt, dass das Nvidia-Gremium "über alle korrekten Informationen verfügte, die es benötigte". Der Verwaltungsrat hatte am vergangenen Montag überraschend Nvidia-Mitgründer Jensen Huang an die Unternehmensspitze zurückgeholt. Dem ging offenbar eine Intervention des US-Präsidenten voraus.

Trump sprach direkt mit dem Verwaltungsrat

Trump selbst hatte wenige Tage zuvor gegenüber dem US-Sender CNBC erklärt, er habe "direkt und indirekt" mit dem Verwaltungsrat von Nvidia gesprochen. "Und der Verwaltungsrat beschloss zu tun, was wir tun wollten", sagte der Präsident. Er habe dem Gremium versichert, dass die US-Regierung keine Hinweise darauf habe, dass von Huang eine Gefahr für die nationale Sicherheit ausgehe.

Huang war Mitte des Monats zunächst zurückgetreten. © Getty Images

Huang war Mitte des Monats zunächst zurückgetreten. Zuvor waren mindestens zwei außereheliche Affären bekannt geworden. Medienberichten zufolge geriet eine seiner Geliebten, die Geschäftsfrau Alice Huang, ins Visier der US-Sicherheitsbehörden. Sie wurde demnach verdächtigt, eine chinesische Spionin zu sein. Bei der zweiten Frau soll es sich um eine ihm unterstellte Top-Managerin von Nvidia handeln.

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Zusätzlich kamen Fragen auf, ob Mitglieder des Nvidia-Managements von möglichen Chip-Lieferungen nach China unter Umgehung der US-Exportverbote gewusst haben könnten.

Demokraten wollen Huang befragen

Kritik an den Aussagen von Hassetts kam vom demokratischen Abgeordneten Jim Himes. Er dürfte im Jänner den Vorsitz des Geheimdienstausschusses im US-Repräsentantenhaus übernehmen. "Wir kennen nicht alle Fakten", sagte Himes gegenüber CNN.

Der Geheimdienstausschuss ist einer von mehreren Ausschüssen im US-Kongress, vor denen Huang in der kommenden Woche Fragen beantworten soll. © Getty Images

Der Geheimdienstausschuss ist einer von mehreren Ausschüssen im US-Kongress, vor denen Huang in der kommenden Woche Fragen beantworten soll. Himes will nach eigenen Angaben insbesondere wissen, welche Informationen der Nvidia-Chef mit Alice Huang geteilt hat und ob sie Druck auf ihn ausgeübt hat – etwa im Zusammenhang mit möglichen Chip-Lieferungen nach China.

Besonders im Fokus steht eine öffentliche Anhörung Huangs am kommenden Donnerstag im Bankenausschuss des US-Senats. Dabei soll es um die Exportkontrollen für amerikanische Chiptechnologie gehen.