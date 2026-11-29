Schockmoment bei einem Konzert von Harry Styles in Australien: Eine Besucherin stürzte nach dem Auftritt mehrere Meter von einem Balkon des Marvel Stadiums in Melbourne. Die Frau hatte sich für ein Foto auf das Geländer des zweiten Rangs gesetzt und verlor dabei das Gleichgewicht.

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Der Unfall ereignete sich am Samstagabend nach Harry Styles’ Konzert in Melbourne. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die Frau gemeinsam mit anderen Besucherinnen auf dem Geländer des zweiten Rangs sitzt und für Fotos posiert. Plötzlich verliert sie den Halt und kippt rückwärts über die Brüstung. Sie landet mehrere Meter tiefer im darunterliegenden Sitzbereich.

Laut dem australischen Sender 7News waren Rettungskräfte gegen 23 Uhr zum Marvel Stadium gerufen worden. Augenzeugen berichteten, dass andere Konzertbesucher die Gruppe zuvor aufgefordert hatten, vom Geländer herunterzukommen.

Augenzeugen waren völlig geschockt

Wie heftig der Sturz auf die Umstehenden wirkte, schilderte eine Besucherin gegenüber 7News. "Ich erinnere mich nur an die Schreie der Menschen unten. Einige mussten sich beinahe übergeben oder brachen zusammen, als sie sahen, was passiert war", berichtete sie.

Die Frau, die vermutlich in ihren 30ern ist, wurde noch vor Ort medizinisch versorgt und anschließend ins Alfred Hospital gebracht. Laut Ambulance Victoria erlitt sie Verletzungen am Ober- und Unterkörper. Sie befand sich nach dem Transport in stabilem Zustand. Auch eine Untersuchung des Vorfalls wurde eingeleitet.

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Der Unfall ereignete sich beim zweiten von insgesamt vier geplanten Melbourne-Konzerten des britischen Sängers.