27-jähriger Franzose in Linz plötzlich spurlos verschwunden

Ein in Linz wohnender 27-jähriger Franzose ist seit knapp zwei Wochen abgängig.

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Die Polizei bestätigte am Samstag eine Pressemitteilung aus dem Familienumfeld sowie Medienberichte. Der junge Mann hatte am 5. Oktober seine Wohnung mit seinem Fahrrad verlassen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Der 27-Jährige wurde als 1,71 Meter groß und rothaarig beschrieben. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine türkisblaue Jacke. Die Polizei hoffte auf Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Klärung des Falls beitragen.