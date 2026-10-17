Brutale Home Invasion: Wiener (48) Messer an Hals gesetzt

Ein Mann ist in seiner Wohnung in Wien-Leopoldstadt Opfer eines schweren Raubes geworden.

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Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei läuteten die beiden Tatverdächtigen Donnerstag kurz vor Mitternacht an der Tür des 48-Jährigen. Unter einem Vorwand bewegten sie den Mieter dazu, seine Tür zu öffnen. So konnten die maskierten Täter gewaltsam in die Wohnung eindringen, überwältigten den Mann und bedrohten ihn mit einem Klappmesser mit dem Tod, wie die Ermittler am Samstag sagten.

Damit das Opfer niemanden um Hilfe rufen konnte, nahmen ihm die Maskierten das Handy ab. Sie durchsuchten die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen und Bargeld und erbeuteten unter anderem eine wertvolle Münzsammlung. Laut Angaben der Polizei entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Tatverdächtigen flüchteten schließlich in unbekannte Richtung.

Der Bewohner in dem Mehrparteienhaus konnte schließlich mit einem zweiten Handy, das die Kriminellen nicht gefunden hatten, den Notruf verständigen. Nachbarn bekamen von dem gewalttätigen Zwischenfall nichts mit. Der 48-Jährige erlitt teilweise schwere Verletzungen im Gesichtsbereich sowie am Fuß. Er wurde zunächst vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, übernahm die Ermittlungen.