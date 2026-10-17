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Flammen-Inferno

Supertanker rammt Seemine

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Hier verglühen Hunderte Facebook-Millionen
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Flammen-Hölle auf dem 2-Millionen-Barrel-Tankschiff in der Straße von Hormus.
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Am Samstag knallte es in der strategisch wichtigsten Wasserstraße der Welt gewaltig: Ein riesiger Supertanker ist auf eine Seemine gelaufen.

Iran macht Ernst mit Sperre der Straße

Das Schiff soll angeblich versucht haben, sich heimlich durch die Meerenge zu mogeln – geschützt vom US-Militär. Irans klare Drohung hinterher: Die Straße von Hormus gehört dem Iran.

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Nach Berichten der britischen Seefahrtbehörde wurden außerdem zwei Tanker mit Geschossen unbekannter Herkunft attackiert, als sie die Straße durchqueren wollten.

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