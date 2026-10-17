Flammen-Inferno
Supertanker rammt Seemine
Am Samstag knallte es in der strategisch wichtigsten Wasserstraße der Welt gewaltig: Ein riesiger Supertanker ist auf eine Seemine gelaufen.
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Iran macht Ernst mit Sperre der Straße
Das Schiff soll angeblich versucht haben, sich heimlich durch die Meerenge zu mogeln – geschützt vom US-Militär. Irans klare Drohung hinterher: Die Straße von Hormus gehört dem Iran.
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Über das Schicksal der Besatzung dringt bisher nichts nach draußen. Das Schiff brennt mitten auf dem Meer...
Nach Berichten der britischen Seefahrtbehörde wurden außerdem zwei Tanker mit Geschossen unbekannter Herkunft attackiert, als sie die Straße durchqueren wollten.
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