Supertanker rammt Seemine

Flammen-Hölle auf dem 2-Millionen-Barrel-Tankschiff in der Straße von Hormus.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Samstag knallte es in der strategisch wichtigsten Wasserstraße der Welt gewaltig: Ein riesiger Supertanker ist auf eine Seemine gelaufen.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Iran macht Ernst mit Sperre der Straße

Das Schiff soll angeblich versucht haben, sich heimlich durch die Meerenge zu mogeln – geschützt vom US-Militär. Irans klare Drohung hinterher: Die Straße von Hormus gehört dem Iran.

Über das Schicksal der Besatzung dringt bisher nichts nach draußen. Das Schiff brennt mitten auf dem Meer...

Nach Berichten der britischen Seefahrtbehörde wurden außerdem zwei Tanker mit Geschossen unbekannter Herkunft attackiert, als sie die Straße durchqueren wollten.