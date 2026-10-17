Nächster E-Scooter-Unfall: Bub (12) schwer verletzt

Ein erst zwölf Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist in Wien bei einem Verkehrsunfall im Frühverkehr schwer verletzt worden.

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Der Bursch krachte Freitagmorgen in der Langobardenstraße im Bezirk Donaustadt mit einem Auto zusammen. Dabei wurde er von seinem Gefährt geschleudert und erlitt eine Oberschenkelfraktur, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Berufsrettung Wien versorgte das Unfallopfer noch vor Ort, bevor es in ein Spital geliefert wurde.

Der Lenker des Pkw und sein nahezu gleichaltes, jugendliches Kind als Mitfahrer blieben unverletzt. Der genaue Unfallhergang wird aktuell noch eruiert, das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Erhebungen am Unfallort übernommen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der zwölf Jahre alte Bursch auf einem Radfahrstreifen unterwegs gewesen und direkt in das bereits rechts abbiegende Auto gekracht sein. Ob der Schüler zu schnell unterwegs oder abgelenkt war, war vorerst unklar.