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Clash in Tirol: Wacker Innsbruck empfängt WSG

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MARIA ENZERSDORF,AUSTRIA,24.OCT.26 - SOCCER - ADMIRAL 2. Liga, Admira Wacker vs FC Wacker Innsbruck. Image shows the team of Wacker. Photo: GEPA pictures/ Alexander Solc
© GEPA pictures
Im Innsbrucker Tivoli kommt es zu einem Kampf zwischen Tirolern.
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Am Mittwoch treffen ab 18 Uhr (live ORF 1 & im OE24-Live-Ticker) erstmals seit acht Jahren Wacker Innsbruck und WSG Tirol aufeinander.

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Große Vorfreude herrscht auch in Tirol auf das Kräftemessen zwischen Wacker Innsbruck und der WSG Tirol. Über 14.000 Fans werden im Tivoli-Stadion, Heimstätte beider Vereine, dabei sein, wenn erstmals seit Mai 2018 der in der zweiten Liga engagierte Traditionsclub aus der Hauptstadt und der Erstligist aus Wattens aufeinandertreffen.

"Wollen Favoritenrolle gerecht werden"

"Wie ganz Tirol freuen auch wir uns sehr auf dieses besondere Spiel. Das Wichtigste ist, dass es ein faires und friedliches Derby ohne Ausschreitungen wird. Es soll ein wahres Fußballfest sein. Wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden und unbedingt ins Viertelfinale einziehen", erklärte WSG-Trainer Philipp Semlic.

Die Wattener haben zuletzt in der Saison 2019/20 den Aufstieg in die Runde der besten acht Teams geschafft. Jeweils Rang sechs in der jeweiligen Meisterschaft kann sich für die WSG sehen lassen, die Ambitionen von Wacker, das zuletzt zwei Niederlagen einstecken musste, sind dagegen höher.

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