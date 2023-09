Nach Sturz operiert: Sorge um Sophia Loren (89)

Die italienische Schauspiel-Legende Sophia Loren hat nach einem Sturz an der Hüfte operiert werden müssen.

Die 89-Jährige sei am Sonntag in ihrem Haus in Genf in der Schweiz gestürzt, teilte ihr Management am Abend auf Facebook mit. Dabei habe sie sich Frakturen an der Hüfte zugezogen. Loren sei aber noch am Nachmittag erfolgreich operiert worden. Nun müsse sie einen "kurzen Genesungsprozess" durchlaufen, gefolgt von einer Phase der Rehabilitation.

Die Schauspielerin hatte erst am Mittwoch ihren 89. Geburtstag gefeiert. Zu Lorens bekanntesten Filmen gehören "Hochzeit auf Italienisch" und die Hollywood-Komödie "Hausboot". Für die Hauptrolle in "Und dennoch leben sie" erhielt sie einen Oscar.

Termin abgesagt

Eigentlich wurde Loren am Dienstag in der süditalienischen Stadt Bari erwartet. Dort sollte sie Ehrenbürgerin werden und das mittlerweile vierte Restaurant unter ihrem Namen eröffnen. Auf der Homepage der Restaurantkette wurde nun bekanntgeben, dass die Eröffnung wegen des Sturzes verschoben werden musste. Auch mehrere italienische Zeitungen berichteten am Abend über den Sturz.