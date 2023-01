Lisa Marie Presley: Extrem-Diät vor tragischem Tod

In den Wochen vor ihrem Tod soll Lisa Marie Presley mithilfe von Abnehmpillen 20 Kilo verloren haben.

Wie die US-Seite „TMZ“ unter Berufung auf Insider berichtet, soll sich Lisa Marie Presley in den Wochen vor ihrem Tod auf einem extremen Abnehmtrip begeben haben. Die Tochter von Elvis Presley habe für diverse Filmpremieren für den Film "Elvis" gut aussehen wollen und habe sich in den vergangenen zwei Monaten einer plastischen Operation unterzogen. Außerdem habe sie Abnehmpillen geschluckt und wieder begonnen Opioide zu nehmen, eine „Sucht, mit der sie jahrelang zu kämpfen hatte“, wie es im Bericht heißt. So habe sie binnen kürzester Zeit 20 Kilogramm verloren.

Bei den Golden Globes, die die 54-Jährige noch gemeinsam mit ihrer Mutter Priscilla Presley besucht hatte, sah man ihr den schlechten körperlichen Zustand schon an. Zwei Tage später starb Lisa Marie Presley nach einem Herzstillstand. Die vierfach geschiedene Sängerin hinterlässt 14-jährige Zwillingstöchter und eine erwachsene Tochter, Schauspielerin Riley Keough (33).Ihr Sohn Benjamin Keough war 2020 im Alter von 27 Jahren gestorben.