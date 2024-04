Katy Perry sorgt bei "American Idol" für Aufsehen

Bei einer Aufzeichnung der beliebten US-amerikanischen Show "American Idol" wurde die bekannte Sängerin Katy Perry zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, allerdings nicht wegen ihrer Gesangsdarbietung. Ihr ungewöhnliches Outfit sorgte für einen unerwarteten Vorfall.

Katy Perry reißt bei "American Idol" nämlich das Oberteil.

Katy Perry mit Outfit-Misere

Während der Sendung war es unübersehbar: Katy Perrys futuristisch anmutendes Top wies einen Riss auf, der nicht unbemerkt blieb. Trotz der unerwarteten Panne bewies die Sängerin Humor und teilte den Vorfall sogar mit ihren Fans auf Social Media. Ein kurzer Clip zeigte Perry hinter dem Jurypult, wie sie lachend und zugleich verzweifelt versuchte, das Oberteil zusammenzuhalten.

Eine Herausforderung für die Garderobe

Hinter den Kulissen war ein regelrechter Einsatz erforderlich, um das Outfit zu retten. Während Perry geduldig wartete, wurden emsig Reparaturversuche unternommen. Doch selbst mit einer Zange bewaffnet, gestaltete sich die Reparatur schwierig. Die Situation wurde durch Perrys ironische Bemerkung unterstrichen: „Wenn es nicht repariert werden kann, bekommt diese Show mehr zu sehen, als ihr lieb ist.“

Einmal ist keinmal

Obwohl das Oberteil schließlich wieder in Ordnung gebracht wurde, war das Missgeschick noch nicht vorbei. In einer späteren Szene war zu sehen, wie Katy Perry erneut kämpfte, um ihr Outfit in Form zu halten.

my top broke are you watching #idol pic.twitter.com/zFjucVdtYx — KATY PERRY (@katyperry) April 16, 2024

Die Sängerin bewies auch während ihrer Auftritte auf der Bühne Humor und machte Witze über die Situation, um die Stimmung aufzulockern.

Die Reaktionen auf Social Media

Auf Twitter dokumentierte Perry die gesamte Outfit-Misere. Ein Schnappschuss zeigte sie mit improvisierten Polstern vor dem Dekolleté, während sie humorvoll kommentierte: „Es ist schon wieder gerissen.“

Die Fans verfolgten gespannt die Entwicklungen und reagierten mit zahlreichen Kommentaren und Unterstützungsbekundungen.

Ein glückliches Ende

Glücklicherweise konnte das Top während einer Werbepause erfolgreich repariert werden und hielt den Rest der Show durch. Katy Perry konnte schließlich erleichtert aufatmen, während die Zuschauer weiterhin gespannt ihre Auftritte verfolgten.

if you see a shark you’re left brained, if you see #idol tonight you’re my bestie pic.twitter.com/GBsSn5cSxi — KATY PERRY (@katyperry) April 16, 2024

In einem ersten Post auf X, bevor es in der Show zur Panne kam, schrieb Sie noch: "Wenn du einen Hai siehst, bist du linkshirnig, wenn du #idol heute Abend siehst, bist du mein bester Freund." Aufgrund der Outfit-Panne werden wohl dann doch noch viele eingeschaltet haben, um das ganze live mit anzusehen.

Abschied von "American Idol"

Erst kürzlich kündigte Katy Perry an, dass diese Staffel von "American Idol" wahrscheinlich ihre letzte sein wird. In einem Interview mit dem US-Moderator Jimmy Kimmel erklärte sie, dass sie das Ende ihrer Zeit bei der Castingshow bevorzugt, um neue Wege zu erkunden und ihr eigenes Leben in vollen Zügen zu genießen.