Emotionale Trauerfeier für Roberto Cavalli (†83)

Der verstorbene Modeschöpfer trat am 15. April seine letzte Reise an. Die Beisetzung fand in Florenz statt

Der italienische Modeschöpfer prägte eine ganze Ära. Jetzt hat Roberto Cavalli (†83) seine letzte Reise angetreten. Am 15. April wurde er im Beisein seiner Liebsten in seiner Heimat Florenz beerdigt. In der Basilika San Miniato al Monte nahmen Familie und Freunde Abschied. Wie die italienische Tageszeitung "La Repubblica" berichtet, wurde die Zeremonie von Pater Bernardo Gianni geleitet. Die Familie trauert um ihren geliebten Roberto © Getty Images × Die Familie trauert um ihren geliebten Roberto © Getty Images × Emotionaler Abschied Die Bilder des letzten Weges zeigen seine Kinder und seine letzte Partnerin Sandra Nilsson (38). Letztere hatte ihm erst 2023 ein weiteres Kind geschenkt. Ihre Trauer ist sichtlich groß. Auf einem Foto küsst sie den Sarg, um ihm noch einmal ihre Liebe zu zeigen. Roberto Cavalli starb am 12. April nach langer schwerer Krankheit. Er hinterlässt ein tiefes Loch in der Modebranche.