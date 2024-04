Schauspielerin Christina Applegate bricht mit diesen Details ein Tabu.

Christina Applegate (52) geht sehr offen mit ihrer chronischen MS-Erkrankung um. Im Podcast "MeSsy Podcast", den sie mit ihrer ebenso erkrankten Schauspiel-Kollegin Jamie-Lynn Sigler (42) betreibt, wird schonungslos berichtet.

So hat Applegate nun erklärt, sie müsse Windeln für Erwachsene tragen. Nach einer hartnäckigen Erkrankung an Covid 2021, erholte sich Applegate nur schleppend. Plötzlich kam ein anderer Virus in ihren Körper, sie litt tagelang unter starkem Durchfall. Schwindel und Erschöpfung seien hart gewesen. "Mir war so schlecht, ich konnte nichts essen, ich konnte nichts tun", so die Aktrice.

Heftigen Virus eingefangen

Schuld war ein Sapovirus, der für strake Krämpfe und Unpässlichkeiten verantwortlich ist. Sie habe sich durch die Fäkalien anderer Menschen angesteckt, vermutlich durch den Verzehr eines kontaminierten Salats. Und dann sei sie: "um drei Uhr morgens in einer Lache von Fäkalien aufgewacht."

Windeln

Applegate sagt im Podcast, das Bett frisch zu überziehen sei mit ihrer Multiple-Sklerose-Erkrankung eine große Herausforderung gewesen. Und: "Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt, über den wir reden können: "Ich trage Windeln."

Fehlfunktion

Diese seien rosa und mit Blumenmuster und keineswegs sexy resümieren die Frauen im Gespräch. Aber: Es ist etwas, das man tragen muss, weil der Körper eine Fehlfunktion hat." Der Podcast erscheint regelmäßig.